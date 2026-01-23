Έχεις χαμηλό σίδηρο; Αυτές είναι οι 3 συνταγές θα σε σώσουν

Με αυτές τις 3 συνταγές, ο οργανισμός σου θα πάρει τον σίδηρο που χρειάζεται, χωρίς κόπο και με γεύσεις που αγαπάς

Η έλλειψη σιδήρου είναι ένα από τα πιο συχνά διατροφικά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, αδυναμία και έλλειψη συγκέντρωσης. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να ενισχύσουμε την πρόσληψή του χωρίς να χρειάζεται να γίνουμε master chefs! Ακολουθούν 3 πανεύκολες και νόστιμες συνταγές που μπορούν να μπουν άμεσα στο εβδομαδιαίο μας μενού.

Σοκολατένιο smoothie με σπανάκι

Ξεκινάμε τη μέρα δυναμικά με ένα smoothie γεμάτο σίδηρο και αντιοξειδωτικά.

Υλικά:

1 φλιτζάνι σπανάκι

1 μπανάνα

2 κ.σ. κακάο άγλυκο

1 φλιτζάνι γάλα ή φυτικό υποκατάστατο

1 κ.σ. σπόρους chia

Οδηγίες:

Βάζετε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.

Χτυπάτε μέχρι να γίνει λείο το μείγμα.

Σερβίρετε αμέσως.

Κοτόπουλο με κινόα και φασόλια

Ένα γεύμα γεμάτο πρωτεΐνη και σίδηρο, ιδανικό για μεσημέρι ή βράδυ.

Υλικά:

150 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

1/2 φλιτζάνι κινόα

1/2 φλιτζάνι μαύρα φασόλια βρασμένα

1/2 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Οδηγίες:

Βράζετε την κινόα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Σοτάρετε το κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει.

Προσθέτετε τα φασόλια και την πιπεριά και ανακατεύετε για 3-4 λεπτά.

Σερβίρετε μαζί με την κινόα.

Σαλάτα με ρόκα, παντζάρι και σπόρους κολοκύθας

Μια δροσερή σαλάτα για να ενισχύσετε το σίδηρο χωρίς μαγείρεμα.

Υλικά:

2 φλιτζάνια ρόκα

1 μικρό βρασμένο παντζάρι κομμένο σε κύβους

2 κ.σ. σπόρους κολοκύθας

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γλ. μπαλσάμικο

Οδηγίες:

Ανακατεύετε όλα τα υλικά σε ένα μπολ.

Προσθέτετε το ελαιόλαδο και το μπαλσάμικο και ανακατεύετε ξανά.

Σερβίρετε φρέσκο.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

