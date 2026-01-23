Ο Louis Tomlinson μιλά με γρίφους και αναστατώνει τους fans της Taylor Swift

Ο Louis Tomlinson κατάφερε χωρίς να το επιδιώξει να αναστατώσει τους θαυμαστές της Taylor Swift, όταν τα κρυφά μηνύματα που έκρυψε στην προώθηση του νέου του άλμπουμ παρερμηνεύτηκαν ως ενδείξεις για κάποιο επερχόμενο πρότζεκτ της Αμερικανίδας σταρ. Ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου μίλησε για το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «How Did I Get Here» και ερμήνευσε ένα νέο τραγούδι από αυτό.

Ο Louis Tomlinson εξήγησε ότι η προώθηση του πρώτου single «Lemonade» συνοδεύτηκε από συμβολικές αναφορές, με σκοπό να δημιουργήσει ένα παιχνίδι μυστηρίου με τους θαυμαστές του. Ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές εντοπίστηκαν από τους Swifties, οι οποίοι θεώρησαν ότι σχετίζονταν με κάποιο νέο άλμπουμ της Taylor Swift. «Είναι αστείο να βλέπεις τον κόσμο να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τέτοια πράγματα», δήλωσε ο Louis Tomlinson. «Το πιο ωραίο ήταν ότι οι θαυμαστές της Taylor Swift μπερδεύτηκαν και νόμισαν πως σχετιζόταν με το δικό της άλμπουμ, οπότε πήρα δωρεάν διαφήμιση».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Louis Tomlinson μίλησε για τη δημιουργία του νέου του δίσκου, λέγοντας ότι πρόκειται για την πιο ευχάριστη εμπειρία της καριέρας του. «Απόλαυσα τη διαδικασία και ακόμη και την προώθηση, κάτι που είναι καινούργιο για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Louis Tomlinson αναφέρθηκε επίσης στα χρόνια του με τους One Direction και στο πώς εκείνη η εκρηκτική περίοδος τον διαμόρφωσε ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο. «Κάθε στιγμή και κάθε ανάμνηση με τους One Direction είναι απίστευτα ξεχωριστή», είπε. «Το να αφήνεις πίσω σου ένα συγκρότημα σαν τους One Direction και στάδια γεμάτα ουρλιαχτά για να ξεκινήσεις μόνος σου είναι τρομακτικό. Δεν είναι για ανθρώπους με αδύναμο στομάχι».

Ο Louis Tomlinson ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία σε μεγάλες αρένες για την προώθηση του «How Did I Get Here», με έναρξη στις 23 Μαρτίου 2026 από το Barclays Arena στο Αμβούργο. Θα ακολουθήσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, η οποία θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου 2026 από το Βανκούβερ. Το άλμπουμ «How Did I Get Here» αποτελεί τη συνέχεια του «Faith in the Future» του 2022, το οποίο είχε φτάσει στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το πώς νιώθει που μοιράζεται επιτέλους τον νέο του δίσκο με το κοινό, ο Louis Tomlinson δήλωσε «Νιώθω μεγάλη ανακούφιση. Τον είχα κρατήσει για καιρό. Υπήρχε πολλή προσμονή, πολλή ένταση και πολλής ενθουσιασμός».

Με το «How Did I Get Here», ο Louis Tomlinson ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να συνομιλεί άμεσα με το κοινό του, ακόμη και όταν αυτό οδηγεί σε απρόσμενες παρεξηγήσεις με τους θαυμαστές της Taylor Swift.

