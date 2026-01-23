Grand Hotel: Όλη η αλήθεια στο φως στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 26 Ιανουαρίου – Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Όσα θα δούμε στα επεισόδια 58-61

Ο Άρης συνέρχεται από το χτύπημα και δραπετεύει από το δωμάτιο που τον κλείδωσε ο Διονύσης. Ο Πέτρος, αποφασισμένος να εμποδίσει τον Ρήγα να καταθέσει εναντίον της Αλίκης, πάει στη Φρίντα, αλλά εκείνη δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί. Ο Ρήγας καταθέτει εναντίον της Αλίκης και η Κυβέλη εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα, λέγοντας όλα όσα γνωρίζει για τον Διονύση, με την ελπίδα να σώσει την κόρη της από τη φυλακή. Ο Ρήγας επιστρέφει στο ξενοδοχείο, αλλά στο δωμάτιό του τον περιμένει έξαλλος ο Πέτρος.

Διάβασε επίσης: Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

Ο Πέτρος κι η Αλίκη μπαίνουν χέρι-χέρι στο Grand Hotel αποκαλύπτοντας σε όλους ότι είναι ζωντανός. Η Κυβέλη αποκαλύπτει στον Ρήγα ότι έχει στα χέρια της την ταυτότητά του ως Νικόλα Μήχα και τον απειλεί με σκοπό να της επιστρέψει το ξενοδοχείο και να δώσει διαζύγιο στην Αλίκη… Ο Πέτρος μαθαίνει, απογοητευμένος, πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει.

Ο Άρης, όμως, του λέει ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και πάει ο ίδιος στην Πόλη για να τη βρει και να τη μεταπείσει. Πανικός έχει ξεσπάσει στο Grand Hotel λόγω της χολέρας με τον Ρήγα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο… εκεί, όμως, θα τον περιμένει ο Διονύσης ο οποίος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του. Η Αλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει. Ο Πέτρος εμφανίζεται προκλητικά στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του. Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση. Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

Δες κι αυτό…