Ο Harry Styles εξηγεί γιατί πήγε στο Βατικανό στην εκλογή του Πάπα Λέοντα

Ο Harry Styles βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιστορικής στιγμής. Παρευρέθηκε στην ανακοίνωση του νέου Πάπα. Ο τραγουδιστής μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή του BBC Radio 1 με παρουσιαστή τον Greg James, περιγράφοντας πώς κατέληξε μέσα στο πλήθος στο Βατικανό την ημέρα που εξελέγη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Ο Harry Styles αφηγήθηκε ότι όλα ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν σε κομμωτήριο στο κέντρο της Ρώμης. «Γινόταν την ώρα που κουρευόμουν και ξαφνικά άκουσα ανθρώπους να αρχίζουν να φωνάζουν “Habemus papam, habemus papam” και να τρέχουν στον δρόμο», είπε. «Ο κομμωτής σταμάτησε το κούρεμα και μου είπε “Habemus papam, υπάρχει νέος Πάπας”. Τελειώσαμε όπως όπως και σκέφτηκα ότι απέχω πέντε λεπτά με τα πόδια από κάτι ιστορικό, οπότε πήγα εκεί. Ήταν πραγματικά τρελό». Λίγη ώρα αργότερα, ο Harry Styles φωτογραφήθηκε ανάμεσα στο πλήθος στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, φορώντας ένα καπέλο με το σύνθημα «techno is my boyfriend», εικόνα που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του εκεί δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική του ή με κάποια προωθητική ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα καθαρής σύμπτωσης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Harry Styles μίλησε και για το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι κάποια στιγμή σκεφτόταν να το ονομάσει «Drink Water All The Time, But You Have To Pee Occasionally». Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου και θα συνοδευτεί από την παγκόσμια περιοδεία Together Together, η οποία ξεκινά τον Μάιο.

Ο Harry Styles θα εμφανιστεί σε 6 συναυλίες στο Wembley Stadium από τις 12 Ιουνίου, ενώ η περιοδεία σηματοδοτεί την πρώτη του μεγάλη επιστροφή στη σκηνή έπειτα από 3 χρόνια. Όπως είπε ο ίδιος, «μου έλειψε πολύ η περιοδεία και το να μοιράζομαι τη μουσική μου με τον κόσμο».

Ο Harry Styles ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του μετά την παύση των One Direction το 2016. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει τα άλμπουμ «Harry Styles», «Fine Line» και «Harry’s House», με το πρώτο και το τρίτο να φτάνουν στο Νο 1 των βρετανικών charts, ενώ έχει κατακτήσει πολυάριθμα βραβεία Grammy και Brit.

