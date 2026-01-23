Mad Bubble
Mad Bubble
Υγεία 23.01.2026

Πώς ένα μιλκσέικ επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό σου (και τι να πεις αντί για αυτό)

μιλκσέικ
Τι πρέπει να γνωρίζεις για να προστατεύσεις την υγεία σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutritional Physiology δείχνει ότι η κατανάλωση ενός μιλκσέικ μπορεί να έχει σχεδόν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα γεύμα πλούσιο σε λιπαρά, όπως το δημοφιλές ρόφημα, επηρεάζει την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται, κάτι που συνδέεται άμεσα με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο.

Για τις ανάγκες της μελέτης, 2 ομάδες ανδρών συμμετείχαν σε δοκιμή: η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 20 άτομα ηλικίας 18-35 ετών και η δεύτερη 21 άτομα ηλικίας 60-80 ετών. Οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν ένα μιλκσέικ 350ml, φτιαγμένο από κρέμα γάλακτος, σιρόπι σοκολάτας, ζάχαρη και στιγμιαίο άπαχο γάλα σε σκόνη. Το ρόφημα περιείχε συνολικά 1.362 θερμίδες, 48 γραμμάρια υδατάνθρακες και 9,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οι επιστήμονες μέτρησαν τη ροή του αίματος πριν και 4 ώρες μετά την κατανάλωση του μιλκσέικ, ενώ οι συμμετέχοντες εκτελούσαν και απλές ασκήσεις όπως squats.

μιλκσέικ
Διάβασε επίσης: Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά

Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το μιλκσέικ «βόμβα εγκεφάλου», εξηγώντας ότι επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των αγγείων, τόσο στους νεότερους όσο και στους ηλικιωμένους άνδρες. Αν και ένα μεμονωμένο γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά δεν φαίνεται να προκαλεί μόνιμη βλάβη, έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του σώματος και του εγκεφάλου. Η επίδραση αυτή ήταν περίπου 10% πιο έντονη στους μεγαλύτερους συμμετέχοντες, γεγονός που δυσκολεύει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ή υπερβολική αιμάτωση του εγκεφάλου. Μακροπρόθεσμα, κάτι τέτοιο αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων και άνοιας.

μιλκσέικ
Η μελέτη υπενθυμίζει ότι η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλο σε πραγματικό χρόνο και όχι μόνο μακροπρόθεσμα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η επιλογή τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και η μέτρια κατανάλωση γλυκών μπορούν να προστατεύσουν την εγκεφαλική λειτουργία και την καρδιαγγειακή υγεία.

μιλκσέικ
Διάβασε επίσης: Ξέχνα το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να βγαίνει πάντα «λουκούμι»

