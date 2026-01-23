Πέθανε ο Francis Buchholz, ο πρώην μπασίστας των Scorpions σε ηλικία 71 ετών

Ο Francis Buchholz, πρώην μπασίστας των Scorpions και μέλος του σχήματος Michael Schenker’s Temple of Rock, πέθανε σε ηλικία 71 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Στο μήνυμά τους, οι οικείοι του ανέφεραν: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Francis έφυγε από τη ζωή χθες μετά από μια μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια, ακριβώς όπως μας δίδαξε. Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Του δώσατε τον κόσμο και σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Ο Francis Buchholz γεννήθηκε στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας στις 19 Φεβρουαρίου 1954. Ανακάλυψε τη μουσική σε ηλικία 11 ετών και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ως μουσικός στα 15 του, ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο συγκρότημα Dawn Road μαζί με τον Uli John Roth και αργότερα τα μέλη του σχήματος ενώθηκαν με άλλα μέλη των Scorpions, σχηματίζοντας την πρώτη εκδοχή του ιστορικού συγκροτήματος. Η πρώτη του ηχογράφηση με τους Scorpions κυκλοφόρησε το 1974 στο άλμπουμ «Fly to the Rainbow».

Ο Francis Buchholz συμμετείχε συνολικά σε 12 άλμπουμ των Scorpions, ανάμεσά τους και δύο ζωντανές ηχογραφήσεις, το «Tokyo Tapes» του 1978 και το «World Wide Live» του 1985. Αποχώρησε από το συγκρότημα μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου άλμπουμ «Crazy World» το 1990.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Bravewords, όταν είχε ερωτηθεί ποια θεωρούσε την πιο σπουδαία στιγμή του με τους Scorpions, ο Francis Buchholz είχε πει: «Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε ακόμη το Σιδηρούν Παραπέτασμα στην Ευρώπη. Ζώντας στη Γερμανία, υπήρχε πάντα ο φόβος ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Αμερική. Φοβόμουν ότι οι Ρώσοι θα περνούσαν τα σύνορα από την Ανατολική Γερμανία που απείχε μόλις 80 μίλια από το σπίτι μας. Ύστερα, τη δεκαετία του 1990, παίξαμε στη Μόσχα στο Peace Festival και μας προσκάλεσε στο Κρεμλίνο ο κύριος Gorbachev, ο τότε πρόεδρος της Ρωσίας. Εκείνη ήταν μια από τις σπουδαίες στιγμές, να συνειδητοποιείς ότι πετύχαμε κάτι τέτοιο απλώς κάνοντας αυτό που αγαπάμε».

Μετά την αποχώρησή του από τους Scorpions, ο Francis Buchholz αφιερώθηκε για ένα διάστημα στην οικογένειά του και στην ανατροφή των παιδιών του. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 επέστρεψε στη μουσική σκηνή περιοδεύοντας με τον Uli John Roth και αργότερα συνεργάστηκε με τον Michael Schenker στο πλαίσιο του σχήματος Temple of Rock, συμμετέχοντας στην περιοδεία Lovedrive Reunion το 2012 και σε ηχογραφήσεις του συγκροτήματος το 2013. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται επίσης συνεργασίες με τα σχήματα Dreamtide και Phantom 5. Πέρα από τη μουσική, ο Francis Buchholz έγραψε το βιβλίο «Bass Magic» και εργάστηκε ως παραγωγός δίσκων και μουσικός σύμβουλος.

Οι Scorpions αποχαιρέτησαν τον πρώην μπασίστα τους με δική τους ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά τους ανέφεραν: «Αγαπητοί θαυμαστές, μόλις λάβαμε τη πολύ θλιβερή είδηση ότι ο παλιός μας φίλος και μπασίστας, Francis Buchholz, έφυγε από τη ζωή. Η κληρονομιά του στο συγκρότημα θα ζει για πάντα και θα θυμόμαστε πάντοτε τις πολλές όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Οι σκέψεις μας είναι με τη Hella, την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη Francis. Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs».

Ο Francis Buchholz υπήρξε ένας από τους μουσικούς που διαμόρφωσαν τον ήχο της πιο εμβληματικής περιόδου των Scorpions και η συμβολή του στη διεθνή ιστορία του hard rock παραμένει ανεξίτηλη.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikimedia.org

Διάβασε επίσης: Πέθανε Bob Weir των Grateful Dead σε ηλικία 78 ετών

Δες κι αυτό…