Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Πέθανε ο Francis Buchholz, ο πρώην μπασίστας των Scorpions σε ηλικία 71 ετών

Η οικογένειά του και οι Scorpions αποχαιρετούν τον Francis Buchholz που σημάδεψε την κλασική περίοδο της εμβληματικής μπάντας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Francis Buchholz, πρώην μπασίστας των Scorpions και μέλος του σχήματος Michael Schenker’s Temple of Rock, πέθανε σε ηλικία 71 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Στο μήνυμά τους, οι οικείοι του ανέφεραν:  «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Francis έφυγε από τη ζωή χθες μετά από μια μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια, ακριβώς όπως μας δίδαξε. Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Του δώσατε τον κόσμο και σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Ο Francis Buchholz γεννήθηκε στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας στις 19 Φεβρουαρίου 1954. Ανακάλυψε τη μουσική σε ηλικία 11 ετών και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ως μουσικός στα 15 του, ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο συγκρότημα Dawn Road μαζί με τον Uli John Roth και αργότερα τα μέλη του σχήματος ενώθηκαν με άλλα μέλη των Scorpions, σχηματίζοντας την πρώτη εκδοχή του ιστορικού συγκροτήματος. Η πρώτη του ηχογράφηση με τους Scorpions κυκλοφόρησε το 1974 στο άλμπουμ «Fly to the Rainbow».

Ο Francis Buchholz συμμετείχε συνολικά σε 12 άλμπουμ των Scorpions, ανάμεσά τους και δύο ζωντανές ηχογραφήσεις, το «Tokyo Tapes» του 1978 και το «World Wide Live» του 1985. Αποχώρησε από το συγκρότημα μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου άλμπουμ «Crazy World» το 1990.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Bravewords, όταν είχε ερωτηθεί ποια θεωρούσε την πιο σπουδαία στιγμή του με τους Scorpions, ο Francis Buchholz είχε πει: «Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε ακόμη το Σιδηρούν Παραπέτασμα στην Ευρώπη. Ζώντας στη Γερμανία, υπήρχε πάντα ο φόβος ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Αμερική. Φοβόμουν ότι οι Ρώσοι θα περνούσαν τα σύνορα από την Ανατολική Γερμανία που απείχε μόλις 80 μίλια από το σπίτι μας. Ύστερα, τη δεκαετία του 1990, παίξαμε στη Μόσχα στο Peace Festival και μας προσκάλεσε στο Κρεμλίνο ο κύριος Gorbachev, ο τότε πρόεδρος της Ρωσίας. Εκείνη ήταν μια από τις σπουδαίες στιγμές, να συνειδητοποιείς ότι πετύχαμε κάτι τέτοιο απλώς κάνοντας αυτό που αγαπάμε».

Μετά την αποχώρησή του από τους Scorpions, ο Francis Buchholz αφιερώθηκε για ένα διάστημα στην οικογένειά του και στην ανατροφή των παιδιών του. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 επέστρεψε στη μουσική σκηνή περιοδεύοντας με τον Uli John Roth και αργότερα συνεργάστηκε με τον Michael Schenker στο πλαίσιο του σχήματος Temple of Rock, συμμετέχοντας στην περιοδεία Lovedrive Reunion το 2012 και σε ηχογραφήσεις του συγκροτήματος το 2013. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται επίσης συνεργασίες με τα σχήματα Dreamtide και Phantom 5. Πέρα από τη μουσική, ο Francis Buchholz έγραψε το βιβλίο «Bass Magic» και εργάστηκε ως παραγωγός δίσκων και μουσικός σύμβουλος.

Οι Scorpions αποχαιρέτησαν τον πρώην μπασίστα τους με δική τους ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά τους ανέφεραν: «Αγαπητοί θαυμαστές, μόλις λάβαμε τη πολύ θλιβερή είδηση ότι ο παλιός μας φίλος και μπασίστας, Francis Buchholz, έφυγε από τη ζωή. Η κληρονομιά του στο συγκρότημα θα ζει για πάντα και θα θυμόμαστε πάντοτε τις πολλές όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Οι σκέψεις μας είναι με τη Hella, την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη Francis. Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs».

Ο Francis Buchholz υπήρξε ένας από τους μουσικούς που διαμόρφωσαν τον ήχο της πιο εμβληματικής περιόδου των Scorpions και η συμβολή του στη διεθνή ιστορία του hard rock παραμένει ανεξίτηλη.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikimedia.org

Διάβασε επίσης: Πέθανε Bob Weir των Grateful Dead σε ηλικία 78 ετών

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Francis Buchholz Scorpions ΘΑΝΑΤΟΣ καρκίνο ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τζωρτζίνα Λιόση στο Spill The Tea: «Δεν αισθάνομαι ότι είναι ρόλος ζωής η Ντιλέκ από το Ταμάμ»

Τζωρτζίνα Λιόση στο Spill The Tea: «Δεν αισθάνομαι ότι είναι ρόλος ζωής η Ντιλέκ από το Ταμάμ»

23.01.2026
Επόμενο
Πώς ένα μιλκσέικ επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό σου (και τι να πεις αντί για αυτό)

Πώς ένα μιλκσέικ επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό σου (και τι να πεις αντί για αυτό)

23.01.2026

Δες επίσης

Ο Harry Styles εξηγεί γιατί πήγε στο Βατικανό στην εκλογή του Πάπα Λέοντα
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles εξηγεί γιατί πήγε στο Βατικανό στην εκλογή του Πάπα Λέοντα

23.01.2026
Θοδωρής Φέρρης – «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»: Κυκλοφορεί νέο album και συναρπάζει
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φέρρης – «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»: Κυκλοφορεί νέο album και συναρπάζει

23.01.2026
Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

23.01.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

23.01.2026
Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών

23.01.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

23.01.2026
Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

23.01.2026
Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

23.01.2026
Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026
Μουσικά Νέα

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά