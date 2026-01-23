Τζωρτζίνα Λιόση στο Spill The Tea: «Δεν αισθάνομαι ότι είναι ρόλος ζωής η Ντιλέκ από το Ταμάμ»

Ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχτηκε την γνωστή ηθοποιό στην εκπόμπή του στο MAD TV και μίλησε για όλους και για όλα

Στο πιο αποκαλυπτικό και χαλαρό Spill the Tea του MAD TV, ο Ανδρέας Ζωιτσάς υποδέχτηκε την Τζωρτζίνα Λιώση σε μια συζήτηση με ειλικρίνεια, ουσία και ξεκάθαρες απόψεις για την τηλεόραση, το θέατρο, τα social media και τα όρια της έκθεσης.

Η νεαρή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, τη Ντιλέκ από το «Ταμάμ», ξεκαθαρίζοντας πως, όσο κι αν αγαπήθηκε η σειρά, δεν τον θεωρεί «ρόλο ζωής». Όπως τόνισε, το «Ταμάμ» ολοκληρώθηκε στον σωστό χρόνο και «δύσκολα θα βλέπαμε ένα remake», αφού η ιστορία έκλεισε σε ένα πολύ όμορφο σημείο και δεν υπάρχει λόγος να αλλοιωθεί.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε μια ευχάριστη τηλεοπτική επιστροφή: η σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει και η ίδια θα είναι μέλος της νέας ομάδας, κάτι που την ενθουσιάζει ιδιαίτερα.

Η συζήτηση, όμως, δεν έμεινε μόνο στα επαγγελματικά. Η Τζωρτζίνα Λιώση μίλησε με ειλικρίνεια για την υπερέκθεση, τονίζοντας πως «δεν κάνει καλό σε τίποτα», ενώ αποκάλυψε ότι πολλές φορές έχει σκεφτεί σοβαρά να κλείσει τα social media.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή της για το θέατρο και τα social media, δηλώνοντας πως τη στεναχωρεί να βλέπει ανθρώπους να πρωταγωνιστούν στη σκηνή αποκλειστικά λόγω των followers τους. Για την ίδια, η τέχνη πρέπει να βασίζεται στη δουλειά, την εκπαίδευση και την ουσία, όχι στους αριθμούς. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως αγαπά την ιδιωτικότητα και γι’ αυτό επιλέγει συνειδητά να μην μοιράζεται τα προσωπικά της, κρατώντας διαχωρισμένες την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

