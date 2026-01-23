Ούτε ένα, ούτε δύο… Πάνω από 70 τατουάζ αφιέρωσε ο Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz

Από τον γάμο τους στις 9 Απριλίου 2022, ο πρωτότοκος γιος του David και της Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, έχει μετατρέψει το σώμα του σε έναν ζωντανό καμβά, γεμάτο μηνύματα, σύμβολα και αφιερώσεις προς τη γυναίκα της ζωής του Nicola Peltz. Ήδη από το 2022, ο Brooklyn Beckham είχε αποκαλύψει ότι 70 από τα περίπου 100 τατουάζ του ήταν αφιερωμένα στη Nicola Peltz, ένας αριθμός που, έκτοτε έχει αυξηθεί. Το όνομα της Nicola Peltz εμφανίζεται σε πολλά σημεία του σώματός του. Στον λαιμό του έχει χαράξει το «Nicola», συνοδευόμενο από τις λέξεις «my baby». Στο πίσω μέρος του χεριού του, το όνομά της επανεμφανίζεται με την επιγραφή «beautiful girl».

Ο Brooklyn Beckham δεν περιορίστηκε σε μια απλή βέρα για να δηλώσει τη δέσμευσή του. Στον παράμεσο του αριστερού του χεριού έχει τατουάζ την αρχική «N» με μια καρδιά, ενώ στο δείκτη του έχει χαράξει τη λέξη «lover», έργο του διάσημου tattoo artist Dr. Woo. Από τα πιο προσωπικά του τατουάζ είναι ένα χειρόγραφο σημείωμα της Nicola Peltz, υπογεγραμμένο «Nicola Anne Peltz», στο οποίο τον αποκαλεί «την αγάπη της ζωής μου» και «τον προστάτη μου».

Ανάμεσα στα πολλά μηνύματα στα χέρια του βρίσκεται και η φράση «our little bubble», ένα μότο που αποτυπώνει τον εξαιρετικά δεμένο χαρακτήρα της σχέσης τους, ο οποίος έχει κατά καιρούς προκαλέσει σχόλια, αλλά τον οποίο το ζευγάρι υπερασπίζεται ανοιχτά.

Τον Μάρτιο του 2023, ο Brooklyn Beckham αποκάλυψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά του τατουάζ, ένα ρεαλιστικό πορτρέτο του προσώπου της Nicola Peltz στο πάνω μέρος του μπράτσου του. Ακριβώς από κάτω έχει χαράξει τους στίχους του τραγουδιού με το οποίο εκείνη περπάτησε προς την εκκλησία στον γάμο τους. Λίγο αργότερα, πρόσθεσε στο χέρι του και τη λέξη «married», μια έκπληξη που είχε μοιραστεί με περηφάνια στο Instagram το καλοκαίρι του 2022.

Από τα πιο συγκινητικά τατουάζ του Brooklyn Beckham είναι οι όρκοι του γάμου του, χαραγμένοι κατά μήκος του χεριού του. Ανάμεσά τους διαβάζει κανείς τη φράση «Είσαι ο κόσμος μου και κάθε μέρα σε ερωτεύομαι όλο και πιο πολύ». Ακόμη νωρίτερα, από την περίοδο των αρραβώνων τους, είχε τατουάζ τα μάτια της Nicola Peltz στον αυχένα του. Κάτω από αυτά, ένα μακροσκελές χειρόγραφο γράμμα της, υπογεγραμμένο «η μελλοντική σου γυναίκα», μιλά για την αγάπη, το άγχος και την άνευ όρων στήριξη. Ανάμεσα στα δύο σχέδια, έχει χαράξει τις γεωγραφικές συντεταγμένες του λονδρέζικου νοσοκομείου όπου γεννήθηκε, ενώνοντας έτσι την προσωπική του ιστορία με εκείνη του γάμου του.

Η αφοσίωσή του στη οικογένεια της Nicola Peltz αποτυπώνεται επίσης στο σώμα του. Στο στήθος του έχει χαράξει τη λέξη «Peltz» με μεγάλα γράμματα, ενώ έχει τιμήσει τη γιαγιά της, Gina Peltz, που πέθανε το 2020, με ένα τατουάζ του ονόματός της και με την αγαπημένη της προσευχή. Ακόμη και η μητέρα της Nicola Peltz, Claudia Peltz, έχει τη δική της αφιέρωση, με ένα τατουάζ που απεικονίζει το κομποσκοίνι της, τυλιγμένο γύρω από τον καρπό του Brooklyn Beckham. Ένα λεπτό αλλά αποκαλυπτικό στοιχείο δεν περνά απαρατήρητο από τους παρατηρητικούς θαυμαστές. Ο Brooklyn Beckham είχε παλαιότερα ένα τατουάζ με τη φράση «mama’s boy» προς τιμήν της μητέρας του Victoria Beckham. Το σχέδιο αυτό φαίνεται πως καλύφθηκε αργότερα από ένα μοτίβο λουλουδιών, εμπνευσμένο από το νυφικό μπουκέτο της Nicola Peltz.

Το τελευταίο στοιχείο που τροφοδότησε τις συζητήσεις γύρω από το ζευγάρι ήρθε από την ίδια τη Nicola Peltz, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία με μαγιό στο Instagram, όπου φαινόταν καθαρά το τατουάζ της με τη φράση «family first», δηλαδή «η οικογένεια πάνω απ’ όλα». Για πολλούς, το μήνυμα αυτό συνδέθηκε με τις φήμες περί εντάσεων στο εσωτερικό της οικογένειας Beckham. Είτε ως ρομαντική χειρονομία είτε ως ακραία μορφή αφοσίωσης, τα τατουάζ του Brooklyn Beckham συνθέτουν ένα άτυπο χρονικό της σχέσης του με τη Nicola Peltz, ένα σώμα γραμμένο εξ ολοκλήρου στη γλώσσα της αγάπης.

