Η Olivia Rodrigo «αφήνει πίσω» την Ariana Grande και γράφει ιστορία στα Billboard

Η Olivia Rodrigo ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ της Ariana Grande και του Bad Bunny με το νέο «Stupid Song» No1 στα Billboard Global Charts

Με μια ματιά Το νέο single της Olivia Rodrigo, «Stupid Song», κατέκτησε την κορυφή των Billboard Global 200 και Global Excl. U.S.

Με πέντε No.1 στο Billboard Global 200, η Rodrigo ισοφαρίζει τα ρεκόρ των Ariana Grande και Bad Bunny.

Το άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» κυριαρχεί στα charts, με έξι τραγούδια στο Top 10 του Global 200.

Η Olivia Rodrigo σημειώνει ιστορικό επίτευγμα, με όλα τα τραγούδια του άλμπουμ της να εισέρχονται στα παγκόσμια charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να γράφει ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή. Το νέο της single «Stupid Song» έκανε εντυπωσιακή είσοδο κατευθείαν στην κορυφή τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl. U.S., χαρίζοντάς της ακόμη μία τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι αποτελεί το τρίτο single μέσα από το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, το οποίο ήδη κυριαρχεί στα charts, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο Billboard 200 όσο και στη λίστα Top Album Sales. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με το άλμπουμ να μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η νέα αυτή επιτυχία δεν έφερε μόνο ακόμη ένα No.1 στην καριέρα της 22χρονης σταρ, αλλά και ένα ιστορικό επίτευγμα. Με το «Stupid Song», η Olivia Rodrigo έφτασε συνολικά τις πέντε κορυφές στο Billboard Global 200, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κατέχουν οι Ariana Grande και Bad Bunny, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στις πέντε πρωτιές.

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Το νέο single της Olivia Rodrigo βρέθηκε ταυτόχρονα στην κορυφή των δύο σημαντικότερων παγκόσμιων charts του Billboard. Το Billboard Global 200 καταγράφει τα streams και τις πωλήσεις τραγουδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το Billboard Global Excl. U.S. υπολογίζει αποκλειστικά τα δεδομένα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Με αυτή τη νέα επιτυχία, η τραγουδίστρια μετρά πλέον:

5 No.1 στο Billboard Global 200

3 No.1 στο Billboard Global Excl. U.S.

Στο Global 200, το «Stupid Song προστίθεται δίπλα στις προηγούμενες κορυφαίες επιτυχίες της:

«Drivers License»

«Good 4 U»

«Vampire»

«Drop Dead»

Αντίστοιχα, στο Global Excl. U.S., το νέο τραγούδι ακολουθεί τα «Drivers License» και «Vampire», ενώ αρκετά ακόμη singles της είχαν πλησιάσει την κορυφή χωρίς τελικά να την κατακτήσουν.

Με το πέμπτο της No.1 στο Billboard Global 200, η Olivia Rodrigo ανεβαίνει στη λίστα με τους καλλιτέχνες που έχουν τις περισσότερες κορυφές στην ιστορία του chart. Πλέον βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους Ariana Grande και Bad Bunny, οι οποίοι έχουν επίσης από πέντε τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή. Η Ariana Grande πέτυχε πρόσφατα το πέμπτο της No.1 χάρη στο νέο single «Hate That I Made You Love Me», το οποίο προλογίζει το επερχόμενο άλμπουμ της «Petal».

Στην κορυφή της σχετικής λίστας εξακολουθούν να βρίσκονται οι BTS με 8 συνολικά No.1, ενώ ακολουθεί η Taylor Swift με 7. Μάλιστα, τόσο οι BTS όσο και η Taylor Swift πρόσθεσαν νέες επιτυχίες στη συλλογή τους μέσα στο 2026. Οι BTS βρέθηκαν στην κορυφή με το «Swim» από το νέο τους άλμπουμ «Arirang», ενώ η Taylor Swift ανέβηκε επίσης στο No.1 με το «I Knew It, I Knew You«, τραγούδι που περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Toy Story 5».

Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo σαρώνει τα charts

Το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» αποδεικνύεται ήδη τεράστια εμπορική επιτυχία. Από τα τρία singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής: το «Drop Dead» έκανε ντεμπούτο στο No.1, το «The Cure» έφτασε μέχρι το No.2, ενώ πλέον το «Stupid Song» κατακτά επίσης την κορυφή. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, το «The Cure» βρίσκεται ξανά στο No.2, πίσω μόνο από το «Stupid Song».

Η επιτυχία του νέου άλμπουμ της Olivia Rodrigo δεν περιορίζεται μόνο στην κορυφή των charts, αλλά αποτυπώνεται σε ολόκληρο το Billboard Global 200. Η τραγουδίστρια καταφέρνει ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αφού καταλαμβάνει έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει μία από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας της.

Στην κορυφή βρίσκεται το «Stupid Song», ενώ ακολουθούν το «The Cure» στο No.2, το «Drop Dead» στο No.4, το «Honeybee» στο No.5, το «Maggots for Brains» στο No.8 και το «My Way» στο No.10. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Olivia Rodrigo κατακτά και τις τρεις αμέσως επόμενες θέσεις κάτω από το Top 10, με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ να πραγματοποιούν δυναμική είσοδο στα παγκόσμια charts.

Το αποτέλεσμα; Ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα που επιβεβαιώνει πως το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μουσικές κυκλοφορίες του 2026.