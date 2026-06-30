Η Madonna μιλά για την ψηφιακή εποχή: «Αρνούμαι να μετρήσω την τέχνη μου με αριθμούς»

Στο νέο της εξώφυλλο για την ιταλική Vogue, η «βασίλισσα» της pop αποδομεί την ψηφιακή εποχή και επιστρέφει στις dance ρίζες της

Με μια ματιά Η Madonna κυκλοφορεί το άλμπουμ «Confessions II», πνευματικό sequel του «Confessions on a Dance Floor».

Θεωρεί τον χορό μυσταγωγία και τελετουργικό χώρο απελευθέρωσης.

Επανενώνεται με τον παραγωγό Stuart Price, με τον οποίο έχει σχεδόν τηλεπαθητική συνεργασία.

Αρνείται να μετρά την τέχνη της με αριθμούς ή αλγόριθμους, θεωρώντας τους αντίθετους της τέχνης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ «Confessions II», η Madonna κοσμεί το εξώφυλλο της ιταλικής Vogue, προσφέροντας μια σπάνια και βαθιά εξομολόγηση για τη διαδρομή της. Στα 67 της χρόνια, η «βασίλισσα» της pop αποδεικνύει ότι παραμένει ακούραστη, μετατρέποντας για άλλη μια φορά την πίστα του χορού στο απόλυτο όπλο της.

Στη συνέντευξή της, η Madonna μιλά για το νέο της δισκογραφικό εγχείρημα, το οποίο αποτελεί το πνευματικό sequel του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Για εκείνη, ο χορός δεν είναι μια επιφανειακή δραστηριότητα, αλλά μια μυσταγωγία. «Οι πίστες είναι τελετουργικοί χώροι όπου απελευθερώνεις το σώμα και το μυαλό σου. Διώχνεις το άγχος και, στην ιδανική περίπτωση, ανυψώνεσαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης», εξηγεί η ίδια.

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Η επιστροφή στις ρίζες με τον Stuart Price

Το «Confessions II», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σηματοδοτεί την επανασύνδεσή της με τον παραγωγό Stuart Price. Μετά τη συνεργασία τους στη θριαμβευτική περιοδεία «Celebration», το δημιουργικό τους δέσιμο αποδείχθηκε πιο δυνατό από ποτέ. Η Madonna περιγράφει τη συνεργασία τους ως σχεδόν τηλεπαθητική, τονίζοντας ότι η απόφασή της να μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου ζει ο Price, ήταν το τελικό βήμα για να δεσμευτεί πλήρως σε αυτό το άλμπουμ.

Τέχνη ενάντια στους αλγόριθμους

Παρά το γεγονός ότι το νέο άλμπουμ είναι βαθιά επηρεασμένο από τον σύγχρονο κόσμο, η Madonna στέκεται επικριτικά απέναντι στην κυριαρχία των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία. Δηλώνει πως αρνείται να μετρά την επιτυχία της μέσω αριθμών ή αλγόριθμων, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνη η τέχνη απαιτεί ρίσκο. «Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του ρίσκου, και για μένα αυτό είναι το αντίθετο της τέχνης», δηλώνει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και στο νέο της single «Bring Your Love», σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter.

Το «Confessions II» δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν. Είναι μια ηχητική κατάθεση που συνδυάζει house και ηλεκτρονικά στοιχεία, λειτουργώντας ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι η Madonna παραμένει μια καλλιτέχνιδα που, πάνω από όλα, συνεχίζει να χορεύει, να εξελίσσεται και να αρνείται να μπει σε οποιοδήποτε καλούπι της εποχής.