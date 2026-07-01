Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

Η ελληνική καλλιτεχνική οικογένεια πενθεί την απώλεια του Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον εμβληματικό χαρακτήρα του «Ταμτάκου», άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο κοινό για δεκαετίες.

Πριν από τη συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειάς του, η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον είχαν αγαπήσει μέσα από τις ερμηνείες του. Για πολλές γενιές τηλεθεατών, το πρόσωπό του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον «Ταμτάκο», έναν ρόλο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής κωμωδίας και παραμένει αναγνωρίσιμος μέχρι σήμερα

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Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media. Με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο, αποχαιρέτησε τον πατέρα του, συγκινώντας όσους διάβασαν το μήνυμά του.

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου :“Δεν ξέρω πως θα το αντέξω Άμα σε χάσω μπαμπά Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’έξω Μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου”.»

Γεννημένος στις 10 Μαρτίου 1947 στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από τη Στενήμαχο Ημαθίας, ο Μιχάλης Μόσιος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υποκριτική. Υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε πλήθος παραγωγών και κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και θεατών.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές παραγωγές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, συμμετείχε σε εννέα κινηματογραφικές ταινίες, ενώ πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, συμμετείχε σε 13 παραγωγές που κυκλοφόρησαν σε βιντεοκασέτες, την εποχή που το συγκεκριμένο μέσο γνώριζε τεράστια απήχηση στην Ελλάδα.

Παρότι η καλλιτεχνική του διαδρομή ήταν πλούσια, ο ρόλος που σημάδεψε την καριέρα του ήταν αναμφίβολα εκείνος του «Ταμτάκου». Ο ιδιαίτερος αυτός χαρακτήρας γεννήθηκε αρχικά στο θέατρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, με τον Μιχάλη Μόσιο να τον ενσαρκώνει σε σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Οι χαρακτηριστικές ατάκες, το ξεχωριστό του ύφος και η αυθεντική ερμηνεία του τον μετέτρεψαν σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής λαϊκής κωμωδίας, κυρίως κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Με τα χαρακτηριστικά καρό σακάκια, την τραγιάσκα και την πονηρή αλλά συμπαθή προσωπικότητά του, ο «Ταμτάκος» έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού. Ο ήρωας παρουσιαζόταν ως ένας ευρηματικός μικροέμπορος που πάντα έβρισκε τρόπο να ξεπερνά τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ενώ θεωρείται μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, τηλεοπτικές απεικονίσεις Ρομά στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Μιχάλης Μόσιος κατάφερε μέσα από την πορεία του να συνδέσει το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής ψυχαγωγίας. Με το ταλέντο, το χιούμορ και τη χαρακτηριστική του παρουσία χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο «Ταμτάκος» μπορεί να πέρασε στην ιστορία, όμως οι ερμηνείες του Μιχάλη Μόσιου θα συνεχίσουν να θυμίζουν στο κοινό έναν ηθοποιό που αγαπήθηκε όσο λίγοι.