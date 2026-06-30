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«Δεν θέλω να μπω σε μια νέα σχέση τώρα»: Η Konnie Metaxa εξηγεί γιατί λέει «όχι» στο dating

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Η Konnie Metaxa μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και ξεκαθαρίζει πως αυτή την περίοδο δεν θέλει να μπει σε νέα σχέση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Konnie Metaxa δεν επιθυμεί να μπει σε νέα σχέση αυτή την περίοδο.
  • Πιστεύει στον έρωτα, αλλά δεν νιώθει έτοιμη για συναισθηματική εμπλοκή.
  • Έχει βρεθεί σε σχέση με άτομο που παρουσίαζε χαρακτηριστικά ναρκισσιστικής διαταραχής.
  • Αρνείται να μιλήσει για τον Τάσο Ξιαρχό λόγω προηγούμενων δηλώσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ειλικρινή τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Konnie Metaxa μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν την ενδιαφέρει να ξεκινήσει μια νέα σχέση. Η τραγουδίστρια, περίπου έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση, μετά από τρία χρόνια γάμου, τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στον έρωτα, ωστόσο δεν νιώθει έτοιμη να εμπλακεί ξανά συναισθηματικά.  Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω στον έρωτα, απλά δεν θέλω τώρα να μπω σε μια νέα σχέση. Δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν».

koni_metaxa
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Konnie Metaxa αναφέρθηκε και σε προηγούμενη εμπειρία της, αποκαλύπτοντας πως έχει βρεθεί σε σχέση με άτομο που, όπως είπε, είχε χαρακτηριστικά ναρκισσιστικής διαταραχής και ότι η ίδια αποφάσισε να απομακρυνθεί: «Είχα σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή και τον χώρισα».  Όταν μάλιστα ρωτήθηκε πότε συνέβη αυτό, η ίδια αντέδρασε με γέλια, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε επίσης για τη συνεργασία και τη σχέση της με τον Τάσο Ξιαρχό, ωστόσο δεν θέλησε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα, απαντώντας με έντονο ύφος: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν γιατί μετά πάει και λέει μ@λ@κιες».

koni_metaxa
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Οι δυο τους είχαν βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Konnie Metaxa είχε μιλήσει για ένταση στη συνεργασία τους, με αλληλοκατηγορίες και δηλώσεις που είχαν προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της showbiz.


Η Konnie Metaxa δείχνει να διανύει μια περίοδο που δίνει προτεραιότητα στον εαυτό της και στην προσωπική της ηρεμία, μακριά από νέες σχέσεις και συναισθηματικές εμπλοκές. Παρότι, όπως λέει, δεν έχει πάψει να πιστεύει στον έρωτα, επιλέγει συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις από το dating και να επικεντρωθεί στη δική της καθημερινότητα.

mad vma 2026 red carpet konnie metaxa

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις της για το παρελθόν και τις επαγγελματικές της σχέσεις δείχνουν πως δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για όσα έχει ζήσει, ακόμα κι αν αυτά συνοδεύονται από ένταση ή δύσκολες εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια συνεχίζει να απασχολεί τη δημοσιότητα, παραμένοντας ενεργή τόσο μουσικά όσο και σε επίπεδο lifestyle συζητήσεων.

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Konnie Metaxa
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