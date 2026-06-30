Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 30.06.2026

«Λογαριασμός / DNA»: Το πιο δυνατό MAD VMA mashup της χρονιάς κυκλοφορεί και αλλάζει το παιχνίδι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το «Λογαριασμός / DNA», που κυκλοφορεί και ξεχώρισε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε ένα εντυπωσιακό mashup των τραγουδιών «Λογαριασμός / DNA» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από ένταση, θεατρικότητα, σύγχρονο pop-laïkó χαρακτήρα και πειρατική αισθητική.
  • Το τραγούδι «Λογαριασμός» είναι τριπλά πλατινένιο και απέσπασε βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Λαϊκό Modern».
  • Η Λιόλιου, που βραβεύτηκε και ως «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», επιβεβαίωσε την επιτυχημένη πορεία της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε στο φετινό stage των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ένα από τα πιο εντυπωσιακά acts της βραδιάς, συνδυάζοντας τα τραγούδια «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)» σε μια performance που συζητήθηκε έντονα και μπήκε αμέσως στη λίστα με τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του θεσμού. Ένα act που έφερε ένταση, θεατρικότητα και σύγχρονο pop–laïkó χαρακτήρα, αποδεικνύοντας γιατί η Λιόλιου θεωρείται από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς.

lioliou_mad vma 2026_act

Το project «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποτυπώνει πλήρως την ενέργεια της καλλιτέχνιδας πάνω στη σκηνή. Με ένα σκηνικό εμπνευσμένο από πειρατική αισθητική, έντονα fashion στοιχεία και δυναμική χορογραφία, η εμφάνιση μετατράπηκε σε ένα ολοκληρωμένο show εμπειρίας. Το κοινό παρακολούθησε ένα act που συνδύαζε μουσική, εικόνα και performance art σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: «Τη λατρεύω, είμαι διαθέσιμος να συνεργαστούμε»

Ο «Λογαριασμός», που έχει ήδη γίνει τριπλά πλατινένιος μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, με δεκάδες εκατομμύρια streams και τεράστια απήχηση στο YouTube και το TikTok, ξεσήκωσε το κοινό και έκανε ολόκληρο το στάδιο να τραγουδάει. Παράλληλα, το τραγούδι απέσπασε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Λαϊκό Modern», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Στη συνέχεια, το act πέρασε στο «DNA», το χρυσό single από το πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA», με την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση της βραδιάς. Η ίδια, που τιμήθηκε και με το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», αποθεώθηκε από το κοινό, επιβεβαιώνοντας την ανοδική και σταθερά επιτυχημένη πορεία της στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πρώτο trailer του «Werwulf» κυκλοφόρησε και είναι πιο σκοτεινό απ’ όσο περίμενες

Το πρώτο trailer του «Werwulf» κυκλοφόρησε και είναι πιο σκοτεινό απ’ όσο περίμενες

30.06.2026
Επόμενο
«Δεν θέλω να μπω σε μια νέα σχέση τώρα»: Η Konnie Metaxa εξηγεί γιατί λέει «όχι» στο dating

«Δεν θέλω να μπω σε μια νέα σχέση τώρα»: Η Konnie Metaxa εξηγεί γιατί λέει «όχι» στο dating

30.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Robbie Williams έκανε την πιο random συναυλία της ζωής του στη Σεβίλλη και το internet παραληρεί
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams έκανε την πιο random συναυλία της ζωής του στη Σεβίλλη και το internet παραληρεί

30.06.2026
Ανατροπή στην περιοδεία της Ariana Grande – Η ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους fans
Μουσικά Νέα

Ανατροπή στην περιοδεία της Ariana Grande – Η ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους fans

30.06.2026
Lizzo: Πώς η Taylor Swift την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει την τακτική marketing που ακολουθεί
Μουσικά Νέα

Lizzo: Πώς η Taylor Swift την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει την τακτική marketing που ακολουθεί

30.06.2026
Η Madonna μιλά για την ψηφιακή εποχή: «Αρνούμαι να μετρήσω την τέχνη μου με αριθμούς»
Μουσικά Νέα

Η Madonna μιλά για την ψηφιακή εποχή: «Αρνούμαι να μετρήσω την τέχνη μου με αριθμούς»

30.06.2026
«Καλοκαίρι στην Eλλάδα»: Ο Κώστας Μαρτάκης επιστρέφει με το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού
Μουσικά Νέα

«Καλοκαίρι στην Eλλάδα»: Ο Κώστας Μαρτάκης επιστρέφει με το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού

30.06.2026
«Loca»: Η Anastasia δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι με την Anitta και προκαλεί «φρενίτιδα»
Μουσικά Νέα

«Loca»: Η Anastasia δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι με την Anitta και προκαλεί «φρενίτιδα»

30.06.2026
Νέο ρεκόρ για τον Toquel – Το «Skoni» έγινε το πιο streamed solo τραγούδι στην Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Νέο ρεκόρ για τον Toquel – Το «Skoni» έγινε το πιο streamed solo τραγούδι στην Ελλάδα

30.06.2026
Justin Bieber: Το live album από το Coachella είναι εδώ και «σπάει» όλα τα ρεκόρ!
Μουσικά Νέα

Justin Bieber: Το live album από το Coachella είναι εδώ και «σπάει» όλα τα ρεκόρ!

30.06.2026
Charli XCX: Το νέο video clip για το «Wink Wink» είναι η πιο τολμηρή της στιγμή!
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Το νέο video clip για το «Wink Wink» είναι η πιο τολμηρή της στιγμή!

29.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα