«Λογαριασμός / DNA»: Το πιο δυνατό MAD VMA mashup της χρονιάς κυκλοφορεί και αλλάζει το παιχνίδι

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το «Λογαριασμός / DNA», που κυκλοφορεί και ξεχώρισε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε ένα εντυπωσιακό mashup των τραγουδιών «Λογαριασμός / DNA» στα MAD VMA 2026.

Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από ένταση, θεατρικότητα, σύγχρονο pop-laïkó χαρακτήρα και πειρατική αισθητική.

Το τραγούδι «Λογαριασμός» είναι τριπλά πλατινένιο και απέσπασε βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Λαϊκό Modern».

Η Λιόλιου, που βραβεύτηκε και ως «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», επιβεβαίωσε την επιτυχημένη πορεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε στο φετινό stage των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ένα από τα πιο εντυπωσιακά acts της βραδιάς, συνδυάζοντας τα τραγούδια «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)» σε μια performance που συζητήθηκε έντονα και μπήκε αμέσως στη λίστα με τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του θεσμού. Ένα act που έφερε ένταση, θεατρικότητα και σύγχρονο pop–laïkó χαρακτήρα, αποδεικνύοντας γιατί η Λιόλιου θεωρείται από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς.

Το project «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποτυπώνει πλήρως την ενέργεια της καλλιτέχνιδας πάνω στη σκηνή. Με ένα σκηνικό εμπνευσμένο από πειρατική αισθητική, έντονα fashion στοιχεία και δυναμική χορογραφία, η εμφάνιση μετατράπηκε σε ένα ολοκληρωμένο show εμπειρίας. Το κοινό παρακολούθησε ένα act που συνδύαζε μουσική, εικόνα και performance art σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

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Ο «Λογαριασμός», που έχει ήδη γίνει τριπλά πλατινένιος μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, με δεκάδες εκατομμύρια streams και τεράστια απήχηση στο YouTube και το TikTok, ξεσήκωσε το κοινό και έκανε ολόκληρο το στάδιο να τραγουδάει. Παράλληλα, το τραγούδι απέσπασε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Λαϊκό Modern», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Στη συνέχεια, το act πέρασε στο «DNA», το χρυσό single από το πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA», με την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση της βραδιάς. Η ίδια, που τιμήθηκε και με το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», αποθεώθηκε από το κοινό, επιβεβαιώνοντας την ανοδική και σταθερά επιτυχημένη πορεία της στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.