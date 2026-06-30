Το πρώτο trailer του «Werwulf» κυκλοφόρησε και είναι πιο σκοτεινό απ’ όσο περίμενες

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας ταινίας του Robert Eggers με Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp και Willem Dafoe

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας «Werwulf» του Robert Eggers.

Η ταινία διαδραματίζεται στη Βρετανία του 13ου αιώνα και αφορά μεταμορφώσεις.

Πρωταγωνιστεί ο Aaron Taylor-Johnson, μαζί με τους Lily-Rose Depp και Willem Dafoe.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Focus Features επέλεξε μια ατμοσφαιρική νύχτα με πανσέληνο για να δώσει στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Werwulf» του σκηνοθέτη Robert Eggers, δημιουργώντας ήδη έντονο buzz στους fans του «σκοτεινού» κινηματογράφου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος υποδύεται έναν άνδρα του 13ου αιώνα που βασανίζεται από τρομακτικές και ανεξήγητες μεταμορφώσεις. Το καστ συμπληρώνουν η Lily-Rose Depp και ο Willem Dafoe, δύο ονόματα που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το ιδιαίτερο ύφος της παραγωγής.

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Η υπόθεση του φιλμ τοποθετείται στη Βρετανία του 13ου αιώνα και αντλεί έμπνευση από μεσαιωνικούς θρύλους και αφηγήσεις γύρω από τους λυκανθρώπους, σύμφωνα με τον ίδιο τον Robert Eggers, ο οποίος είναι γνωστός για τις ιστορικά ακριβείς αλλά ταυτόχρονα σκοτεινές και ατμοσφαιρικές ταινίες του.

Αρχικά, ο σκηνοθέτης είχε σχεδιάσει να γυρίσει την ταινία σε ασπρόμαυρη αισθητική, ωστόσο στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτή την ιδέα, επιλέγοντας μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση για το τελικό αποτέλεσμα.

Το «Werwulf» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2026, με διανομή από τη Focus Features, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία από τον δημιουργό που έχει συνδέσει το όνομά του με το σύγχρονο arthouse horror.