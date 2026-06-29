Athens Open Air Film Festival: Μπέργκμαν, Koons και «Η Πηγή των Παρθένων» στο Πάρκο Ελευθερίας

Με μια ματιά Το Athens Open Air Film Festival προβάλλει την ταινία «Η Πηγή των Παρθένων» του Ingmar Bergman.

Η προβολή γίνεται στο Πάρκο Ελευθερίας την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο.

Η επιλογή της ταινίας έγινε από τον καλλιτέχνη Jeff Koons, στο πλαίσιο έκθεσής του.

Η ταινία και το έργο του Koons εξερευνούν θέματα αθωότητας, απώλειας και αναζήτησης της ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ

Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue με την προβολή της ταινίας

«Η Πηγή των Παρθένων» του Ingmar Bergman

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, Πάρκο Ελευθερίας

21:30 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), συνεχίζει με μεγάλη χαρά για 3η χρονιά τη συνεργασία του με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και διοργανώνουν, στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, Cycladic Screening με την προβολή του αριστουργήματος του Ingmar Bergman «Η Πηγή των Παρθένων» που επέλεξε ο ίδιος ο Jeff Koons. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο Πάρκο Ελευθερίας, ώρα 21.30 με είσοδο ελεύθερη.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΙΟYΛΙΟΥ | Πάρκο Ελευθερίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας

21:30

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ| THE VIRGIN SPRING (1960, 89’)

Σκηνοθεσία: Ingmar Bergman | Πρωταγωνιστούν: Μαξ φον Σίντοφ, Μπιργκίτα Βάλμπεργκ, Γκιούνερ Λίντμπλομ, Μπιργκίτα Πέτερσον

Στη Σουηδία του 14ου αιώνα, μια νεαρή παρθένα βιάζεται και δολοφονείται από δύο βοσκούς. Σε ένα μοιραίο γύρισμα της τύχης, οι δολοφόνοι της αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι των γονιών της κοπέλας, προκαλώντας την τρομερή εκδίκηση του βαθιά θρησκευόμενου πατέρα της. Σκηνοθετώντας για πρώτη και τελευταία φορά σενάριο που δεν είναι δικό του, αλλά της συγγραφέα Ούλα Ίζακσον η οποία αντλούσε με τη σειρά της έμπνευση από μια λαϊκή μπαλάντα του 13ου αιώνα, ο Μπέργκμαν τοποθετεί στον Μεσαίωνα το οριστικό τέλος της αθωότητας για έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίος βλέπει την πίστη και τις αξίες του να καταρρέουν μπροστά στην ηχηρή απουσία του Θεού και την πλήρη επικράτηση της ανθρώπινης κτηνωδίας. Πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον διευθυντή φωτογραφίας Σβεν Νίκβιστ, μόνιμο συνεργάτη-κλειδί της μετέπειτα φιλμογραφίας του, η συγκλονιστική «Πηγή των Παρθένων» προκάλεσε σεβαστό σοκ στην εποχή της, τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Καννών και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ 12 χρόνια μετά γνώρισε μια ακόμη πιο σκληρή διασκευή δια χειρός Γουές Κρέιβεν στο «Last House on the Left».

Λουκάς Κατσίκας

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε πολλά από τα έργα του, ο Jeff Koons επιστρέφει σταθερά στις πανάρχαιες μορφές που συνδέουν τον άνθρωπο με την ιστορία του και η μορφή της «Αφροδίτης» τον απασχολεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στο έργο του επανέρχονται η αθωότητα και η αποδοχή του εαυτού, το σώμα ως αρχή της ζωής, και η γυαλιστερή, καθρεφτίζουσα επιφάνεια που ολοκληρώνεται μόνο όταν ο θεατής σταθεί μπροστά της και δει μέσα της τον εαυτό του. Τα ίδια θέματα συναντά κανείς, σε πολύ πιο ζοφερό ύφος στο έργο του Ingmar Bergman «Η Πηγή των Παρθένων». Η ταινία διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Σουηδία την εποχή που η παλιά παγανιστική πίστη υποχωρεί μπροστά στη χριστιανική. Πρόκειται για μια ιστορία αθωότητας, απώλειας και λύτρωσης, η οποία, όπως μαρτυρά και ο τίτλος της, αναζητά την πηγή της ζωής μέσα από το σκοτάδι.

Σχετικά με την έκθεση

Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue

20 Μαρτίου – 31 Αυγούστου 2026

Η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είναι μια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.

Για το έργο Balloon Venus Lespugue ο Koons εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη του Lespugue», αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Διαβάστε αναλυτικά εδώ .

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την γευστική εμπειρία των Elite Crackers.

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