«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο για τον Rocky που σε πάει κατευθείαν στο ρινγκ

Με μια ματιά Το ανέκδοτο «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger» παίζει με το τραγούδι των Survivor.

Ο Rocky Balboa, γνωστός ως "The Italian Stallion", είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών Rocky.

Η ιστορία του Rocky είναι σύμβολο επιμονής και προσπάθειας ενός αουτσάιντερ.

Το τραγούδι "Eye of the Tiger" γράφτηκε για το Rocky III και συνδέθηκε με τον χαρακτήρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νέο επεισόδιο του «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, ένα ακόμη λογοπαίγνιο μάς ταξιδεύει αυτή τη φορά στον κόσμο του κινηματογράφου και συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες όλων των εποχών. «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger», είναι το αστείο που παίζει με τον τίτλο του θρυλικού τραγουδιού «Eye of the Tiger» των Survivor, το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα με τον Rocky Balboa και την ταινία Rocky III.

Αλλά ποιος είναι τελικά ο Rocky; Ο Rocky Balboa, γνωστός και ως «The Italian Stallion», είναι ο φανταστικός πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών Rocky, τον οποίο δημιούργησε και υποδύθηκε ο Sylvester Stallone. Η ιστορία του ξεκινά το 1976, όταν ο Rocky παρουσιάζεται ως ένας άσημος μποξέρ από τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος παίρνει ξαφνικά την ευκαιρία να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών απέναντι στον πρωταθλητή Apollo Creed.

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Ο χαρακτήρας έγινε σύμβολο επιμονής και προσπάθειας, καθώς η ιστορία του βασίζεται στην ιδέα του αουτσάιντερ που αρνείται να τα παρατήσει. Ο Rocky δεν είναι απλώς ένας μποξέρ που θέλει να κερδίσει έναν αγώνα – είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αποδείξει πρώτα στον ίδιο του τον εαυτό ότι μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι στις δυσκολίες.

Και κάπου εδώ μπαίνει το «Eye of the Tiger». Το τραγούδι των Survivor γράφτηκε ειδικά για το Rocky III, μετά από επικοινωνία του Stallone με το συγκρότημα, και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν συνδεθεί ποτέ με κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος του προέρχεται μάλιστα από ατάκα του Apollo Creed προς τον Rocky, όταν του λέει ότι πρέπει να ξαναβρεί το «μάτι της τίγρης» – δηλαδή την αποφασιστικότητα, την πείνα και τη μαχητικότητα που είχε χάσει.

Έτσι, το «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger» λειτουργεί ως ένα παιχνιδιάρικο λογοπαίγνιο πάνω στη γνωστή φράση και στο τραγούδι που έγινε σχεδόν συνώνυμο του Rocky. Γιατί μπορεί ο Rocky να μην έχει πραγματική γιορτή, έχει όμως ένα τραγούδι που εδώ και δεκαετίες τον ακολουθεί σε κάθε μεγάλη επιστροφή του.

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