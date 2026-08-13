City Guide 13.08.2026

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο για τον Rocky που σε πάει κατευθείαν στο ρινγκ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένα λογοπαίγνιο με το «Eye of the Tiger» γίνεται η αφορμή για να θυμηθείς τον Rocky Balboa, τον θρυλικό κινηματογραφικό μποξέρ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ανέκδοτο «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger» παίζει με το τραγούδι των Survivor.
  • Ο Rocky Balboa, γνωστός ως "The Italian Stallion", είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών Rocky.
  • Η ιστορία του Rocky είναι σύμβολο επιμονής και προσπάθειας ενός αουτσάιντερ.
  • Το τραγούδι "Eye of the Tiger" γράφτηκε για το Rocky III και συνδέθηκε με τον χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νέο επεισόδιο του «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, ένα ακόμη λογοπαίγνιο μάς ταξιδεύει αυτή τη φορά στον κόσμο του κινηματογράφου και συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες όλων των εποχών. «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger», είναι το αστείο που παίζει με τον τίτλο του θρυλικού τραγουδιού «Eye of the Tiger» των Survivor, το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα με τον Rocky Balboa και την ταινία Rocky III.

hot days cold jokes2

Αλλά ποιος είναι τελικά ο Rocky; Ο Rocky Balboa, γνωστός και ως «The Italian Stallion», είναι ο φανταστικός πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών Rocky, τον οποίο δημιούργησε και υποδύθηκε ο Sylvester Stallone. Η ιστορία του ξεκινά το 1976, όταν ο Rocky παρουσιάζεται ως ένας άσημος μποξέρ από τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος παίρνει ξαφνικά την ευκαιρία να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών απέναντι στον πρωταθλητή Apollo Creed.

Διάβασε επίσης: «HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει μάθεις πολλά για τα τυχερά παιχνίδια

Ο χαρακτήρας έγινε σύμβολο επιμονής και προσπάθειας, καθώς η ιστορία του βασίζεται στην ιδέα του αουτσάιντερ που αρνείται να τα παρατήσει. Ο Rocky δεν είναι απλώς ένας μποξέρ που θέλει να κερδίσει έναν αγώνα – είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αποδείξει πρώτα στον ίδιο του τον εαυτό ότι μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι στις δυσκολίες.

Ο παρουσιαστής από το «HOT DAYS? COLD JOKES» προτείνει 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους.

Και κάπου εδώ μπαίνει το «Eye of the Tiger». Το τραγούδι των Survivor γράφτηκε ειδικά για το Rocky III, μετά από επικοινωνία του Stallone με το συγκρότημα, και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν συνδεθεί ποτέ με κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος του προέρχεται μάλιστα από ατάκα του Apollo Creed προς τον Rocky, όταν του λέει ότι πρέπει να ξαναβρεί το «μάτι της τίγρης» – δηλαδή την αποφασιστικότητα, την πείνα και τη μαχητικότητα που είχε χάσει.

Έτσι, το «Πότε γιορτάζει ο Rocky; Του Eye Tiger» λειτουργεί ως ένα παιχνιδιάρικο λογοπαίγνιο πάνω στη γνωστή φράση και στο τραγούδι που έγινε σχεδόν συνώνυμο του Rocky. Γιατί μπορεί ο Rocky να μην έχει πραγματική γιορτή, έχει όμως ένα τραγούδι που εδώ και δεκαετίες τον ακολουθεί σε κάθε μεγάλη επιστροφή του.

Διάβασε επίσης: «HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

HOT DAYS? COLD JOKES Γιάννης Χατζηγεωργίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει μάθεις πολλά για τα τυχερά παιχνίδια

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει μάθεις πολλά για τα τυχερά παιχνίδια

13.08.2026
Επόμενο
6 τρόποι με τους οποίους το καλοκαίρι αλλάζει το σώμα σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

6 τρόποι με τους οποίους το καλοκαίρι αλλάζει το σώμα σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

13.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει μάθεις πολλά για τα τυχερά παιχνίδια
City Guide

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει μάθεις πολλά για τα τυχερά παιχνίδια

13.08.2026
Summer plans με τον τετράποδο φίλο σου: 3 παραλίες κοντά στην Αθήνα για βουτιές
City Guide

Summer plans με τον τετράποδο φίλο σου: 3 παραλίες κοντά στην Αθήνα για βουτιές

13.08.2026
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει να θες να μάθεις περισσότερα για τους αριθμούς
City Guide

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει να θες να μάθεις περισσότερα για τους αριθμούς

10.08.2026
Μένεις βόρεια Αττική; Αυτή η παραλία είναι το καλοκαιρινό escape που ψάχνεις
City Guide

Μένεις βόρεια Αττική; Αυτή η παραλία είναι το καλοκαιρινό escape που ψάχνεις

10.08.2026
Αθήνα by night: 3 κήποι που μετατρέπουν το δείπνο σε εμπειρία
City Guide

Αθήνα by night: 3 κήποι που μετατρέπουν το δείπνο σε εμπειρία

09.08.2026
Πού να δεις το ηλιοβασίλεμα με το ταίρι σου μακριά από την πολυκοσμία
City Guide

Πού να δεις το ηλιοβασίλεμα με το ταίρι σου μακριά από την πολυκοσμία

09.08.2026
«It’s Alive!» στο MoMA: Αν αγαπάς τα κινούμενα σχέδια, αυτή η έκθεση είναι must-see
City Guide

«It’s Alive!» στο MoMA: Αν αγαπάς τα κινούμενα σχέδια, αυτή η έκθεση είναι must-see

08.08.2026
Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες
City Guide

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

06.08.2026
Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Το Ληξούρι γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου
City Guide

Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Το Ληξούρι γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου

06.08.2026
Πρωινό «snickers bowl» σε 3 λεπτά: Το σοκολατένιο breakfast που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Πρωινό «snickers bowl» σε 3 λεπτά: Το σοκολατένιο breakfast που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Δεν είναι ιδέα σου: Να γιατί τα κουνούπια σε προτιμούν

Δεν είναι ιδέα σου: Να γιατί τα κουνούπια σε προτιμούν

Η θάλασσα αφυδατώνει τα μαλλιά σου; Τα έξυπνα tips για να τα κρατήσεις υγιή στις διακοπές

Η θάλασσα αφυδατώνει τα μαλλιά σου; Τα έξυπνα tips για να τα κρατήσεις υγιή στις διακοπές

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

Go big or go home: Το «colormaxxing» είναι η πιο hot τάση του φετινού καλοκαιριού

Go big or go home: Το «colormaxxing» είναι η πιο hot τάση του φετινού καλοκαιριού

Walking workout: Το νέο fitness obsession είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις

Walking workout: Το νέο fitness obsession είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση