O Γιώργος Ντάβος στο Talk to Mad: «Θα ήθελα να πολύ να κάνω collab με την Θεοπούλα»

Με μια ματιά Ο Γιώργος Ντάβος βρέθηκε στο "Talk to Mad" και μίλησε για τη δεύτερη χρονιά του ως host στα Mad Video Music Awards.

Τόνισε ότι η δημιουργία περιεχομένου στα social media είναι πλέον επάγγελμα, απαιτώντας οργάνωση και τυπικότητα.

Εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην υποκριτική με ρόλους που τον εκφράζουν αισθητικά και δημιουργικά.

Δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα views αν αυτό σημαίνει θυσία της ιδιωτικότητας ή κατασκευή δράματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια άκρως χαλαρή και «πηγαία» ατμόσφαιρα, ο Γιώργος Ντάβος βρέθηκε στο στούντιο του «Talk to Mad» απέναντι από την Αθηνά Κλήμη. Με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζουν, ο δημοφιλής creator και ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά του, μιλώντας για τη δεύτερη χρονιά του ως host στα Mad Video Music Awards, τις προκλήσεις της δημιουργίας περιεχομένου και την επιθυμία του να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο της υποκριτικής.

Αναπολώντας τη φετινή εμπειρία των Mad Video Music Awards, ο Γιώργος Ντάβος παραδέχτηκε ότι παρά την περσινή του παρουσία, η φετινή χρονιά έκρυβε τις δικές της δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι προσέγγισε το event με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η πραγματικότητα τον διέψευσε, οδηγώντας τον σε έναν αγώνα δρόμου: «Ειλικρινέστατα ήταν πολύ χαοτικό. Ξέρεις ποια ήταν η παγίδα; Επειδή το είχα κάνει πέρυσι, νόμιζα ότι φέτος την ξέρω λίγο τη φάση και δεν θα αγχωθώ κιόλας. Ε, και αυτή ήταν η παγίδα. Γιατί πέρυσι, επειδή είχα το άγχος της πρώτης φοράς, φρόντισα κάποια πράγματα να οργανωθούν σωστά, ενώ φέτος μέχρι μια μέρα πριν ας πούμε, δεν ήξερα τι θα βάλω ακριβώς. Τρέχαμε, κάναμε, ράναμε. Ήτανε όλο ένα χάος. Ωραίο χάος όμως ζέσαμε».

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Με αφορμή την καθημερινότητά του, η συζήτηση στράφηκε στον αιώνιο διάλογο για το αν το social media content creation αποτελεί πραγματική εργασία. Ο Γιώργος ήταν κάθετος, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα που κρύβονται πίσω από μια οθόνη: «Είναι γεγονός αυτό, δεν είναι άποψη. Εννοώ, πλέον είναι επάγγελμα. Κόβουμε τιμολόγιο κανονικά. Μακάρι να μην ήμασταν. Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πολύ δύσκολο παιδιά. Θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση χρημάτων, πολύ τυπική με την εφορία. Είναι επάγγελμα, έχει να κάνει με τη διαφήμιση, με το μάρκετινγκ, με την επικοινωνία, έχει πάρα πολλά μέσα».

Η επιστροφή στην υποκριτική και ο «κόσμος της τηλεόρασης»

Παρά την επιτυχία του στο διαδίκτυο, ο Γιώργος Ντάβος δεν ξεχνά την ιδιότητα του ηθοποιού. Εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει στο «back in the game», αναζητώντας όμως ρόλους και σενάρια που τον εκφράζουν αισθητικά και δημιουργικά: «Το μόνο που εμένα με κρατάει είναι ότι θα θελα να κάνω κάτι που να πιστεύω σε αυτό και να έχω πολύ όρεξη να το κάνω. Επειδή βλέπω πολλές δουλειές που δεν θα ‘θελα. Όχι επειδή είναι κάτι κακό συγκεκριμένο, επειδή δεν με βλέπω εμένα μέσα. Βλέπω κάποια πολύ τετραγωνισμένα σε κουτάκια σενάρια, σε ρόλους και τέτοια που είμαι σε φάση γιατί να το κάνω; […] Αλλά θα το κυνηγήσω λίγο, ναι. Είμαι σε φάση που έχω όρεξη να το ξαναδώ». Όσον αφορά την τηλεόραση, ο ίδιος δηλώνει θετικός σε projects που έχουν χαρακτήρα show και ψυχαγωγίας, απορρίπτοντας ωστόσο τον ρόλο του δημοσιογράφου, τον οποίο αφήνει στους ειδικούς του χώρου.

Η αυθεντικότητα και το «άβατο» των προσωπικών στιγμών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η στάση του απέναντι στα views. Ο Γιώργος υποστήριξε ότι η ανάγκη για αριθμούς δεν τον κατευθύνει στο να θυσιάσει την ιδιωτικότητά του ή να κατασκευάσει δράματα: «Δε με νοιάζουν τα views αρχικά, να σου πω την αλήθεια, όσο παράδοξο και αν ακουστεί αυτό. Ενώ πολλές φορές ξέρω κάτι το οποίο θα πούλαγε, αλλά δε θα το κάνω. Για ας πούμε ένα βίντεο να κλαις ας πούμε. Καλά ναι ή να μιλήσω για πρώην σχέση. Δε θα κάτσω να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δε με αφορά να μοιραστώ κάτι τέτοιο. Δε θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει.»

Τα μελλοντικά όνειρα: Το «Manifest» με τη Θεοπούλα

Κλείνοντας τη συνέντευξη με διάθεση για χιούμορ, ο Γιώργος αποκάλυψε το «dreamy» collab του, κάνοντας μια αναδρομή στη θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε»: «Θα σου πω τη Θεοπούλα. Αυτό θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο μαζί. Γιατί όταν την είχα δει και στο Rewind του Παρά Πέντε που ήμασταν εκεί, ντράπηκα πάρα πολύ απ’ τη συζήτηση. […] Σε ένα χρόνο από τώρα ο Γιώργος θα έχει κάνει βίντεο με τη Θεοπούλα».

Με αυτή την υπόσχεση και πολλή θετική ενέργεια, ο Γιώργος Ντάβος ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό του Talk to Mad, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για μελλοντικές εκπλήξεις.