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Celeb News 30.06.2026

Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

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Η Nicki Minaj εύχεται στον Elon Musk για τα 55α γενέθλιά του χρησιμοποιώντας μια AI selfie και τον ευχαριστεί για όσα έχει κάνει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα 55α γενέθλιά του μέσω ανάρτησης στο X, ευχαριστώντας τον για την ελευθερία του λόγου.
  • Η ράπερ έχει εκφράσει επανειλημμένα θαυμασμό για τον Musk, επισκεπτόμενη και τις εγκαταστάσεις της SpaceX.
  • Η Minaj έχει πολιτικές τοποθετήσεις, εκφράζοντας υποστήριξη στον Donald Trump.
  • Η καλλιτέχνιδα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εικόνων, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της pop star.
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Η Nicki Minaj προκάλεσε για άλλη μια φορά έντονες συζητήσεις στα social media, αυτή τη φορά με αφορμή τα 55α γενέθλια του Elon Musk. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η «βασίλισσα» της ραπ σκηνής επέλεξε να τιμήσει τον CEO της Tesla με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X που συνδύαζε τον θαυμασμό της για την τεχνολογία και την πολιτική της τοποθέτηση. Συνοδεύοντας μια selfie που φαίνεται να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η Minaj έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ που έσωσες την ελευθερία του λόγου, Elon. Χρόνια πολλά, με αγάπη πάντα, από το Gag City και τους Barbz».

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Η σχέση της Nicki Minaj με τον Elon Musk δεν περιορίζεται πλέον στις απλές αναρτήσεις. Η ράπερ από το Queens έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό της για το όραμα του δισεκατομμυριούχου. Κορυφαία στιγμή αυτής της «συμμαχίας» ήταν η επίσκεψή της τον Μάιο στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας. Εκεί, η Minaj δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το έργο του Musk ως μια προσφορά για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ φορώντας ένα μπλουζάκι με το όνομα Starship, παραπέμποντας στη μεγάλη της επιτυχία του 2012,  υπογράμμισε τη σημασία των ιστορικών στιγμών που εκτυλίσσονται στον τομέα της αεροδιαστημικής.

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Παρά τις τεχνικές δυσκολίες που οδήγησαν σε καθυστέρηση της δοκιμαστικής πτήσης εκείνη την ημέρα, η Minaj παρέμεινε ενθουσιώδης, παροτρύνοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές της να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που πλέον κινείται έντονα ανάμεσα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και τους κύκλους της υψηλής τεχνολογίας.

Είναι άραγε έγκυος η Nicki Minaj;
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτικές αποχρώσεις και AI αισθητική

Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Musk δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η Nicki Minaj έχει στραφεί δυναμικά προς την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, δηλώνοντας ανοιχτά την προσήλωσή της στις θέσεις που εκφράζουν ο Donald Trump και ο κύκλος του. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε αναρτήσει μια σειρά από φωτογραφίες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη για να ευχηθεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για τα 80ά του γενέθλια. Σε αυτές τις εικόνες, η Minaj, ο Trump, ο Musk και η ηθοποιός Sydney Sweeney εμφανίζονταν σαν μια παρέα που απολαμβάνει ένα road trip, μια απεικόνιση που έγινε αμέσως viral και προκάλεσε ποικίλα σχόλια για το μείγμα πολιτικής, lifestyle και τεχνολογίας.

Nicki Minaj έχει νέα σχέση
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Minaj δεν διστάζει να εκφράζει την υποστήριξή της, έχοντας αυτοπροσδιοριστεί ως η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του Trump ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε επίσημο πλαίσιο. Αυτή η στροφή της ράπερ προς μια πιο ενεργή πολιτική ταυτότητα, σε συνδυασμό με την επιλογή της να χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να προωθεί τις προσωπικές της συμπάθειες, δείχνει ότι η Nicki Minaj επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της pop star στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Elon Musk Nicki Minaj
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