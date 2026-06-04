Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη

Η τέχνη του graphic novel και ο παγκόσμιος κινηματογράφος θρηνούν την απώλεια της Marjane Satrapi. Η σπουδαία Γαλλοϊρανή δημιουργός, που με το πενάκι της κατάφερε να κάνει την προσωπική της ιστορία σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας, πέθανε σε ηλικία 56 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP, η Satrapi δεν άντεξε το βάρος της απουσίας του συζύγου της, Mattias Ripa, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, «σβήνοντας» από θλίψη μόλις ένα χρόνο μετά τον άνθρωπο που περιέγραφε ως τον έρωτα της ζωής της.

Γεννημένη το 1969 στο Rasht του Ιράν, η Satrapi μεγάλωσε σε μια οικογένεια με βαθιά πολιτική συνείδηση μέσα στην Tehran των μεγάλων ανατροπών. Η Ιρανική Επανάσταση του 1979 και η σταδιακή επιβολή των αυστηρών περιορισμών στην καθημερινή ζωή των πολιτών λειτούργησαν ως το καταιγιστικό υπόβαθρο της διαδρομής της. Προκειμένου να της εξασφαλίσουν ένα μέλλον ελευθερίας, οι γονείς της την έστειλαν σε νεαρή ηλικία στην Ευρώπη, ξεκινώντας μια περιπετειώδη πορεία εξορίας που τη μετέφερε από τη Vienna στη Γαλλία.

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Το «Persepolis»: Ένα μνημείο της σύγχρονης τέχνης

Η διεθνής καθιέρωση ήρθε με το «Persepolis», το αυτοβιογραφικό graphic novel που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Μέσα από το λιτό, ασπρόμαυρο και απόλυτα εκφραστικό της σχέδιο, η Satrapi αφηγήθηκε την εφηβεία της κάτω από τη σκιά του θεοκρατικού καθεστώτος και την αγωνία της προσαρμογής στο δυτικό κόσμο. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που το έργο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2007. Η ομώνυμη ταινία, σε δική της σκηνοθετική συνεργασία με τον Vincent Paronnaud, μάγεψε κοινό και κριτικούς, κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες και φτάνοντας μέχρι τα Όσκαρ.

Μια ακτιβίστρια με αδιαπραγμάτευτες αξίες

Η Marjane Satrapi δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Υπήρξε μια μαχητική φωνή κατά του ιρανικού καθεστώτος, υπερασπιζόμενη με σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η στάση της ήταν πάντα αιχμηρή και ειλικρινής, όπως φάνηκε και στις αρχές του 2025, όταν αρνήθηκε να αποδεχθεί το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur) από το γαλλικό κράτος, καταγγέλλοντας την «υποκρισία» της γαλλικής διπλωματίας απέναντι στα δεινά που βιώνουν οι συμπατριώτες της.

Η κληρονομιά της Satrapi ξεπερνά τα βιβλία και τις ταινίες της. Υπήρξε μια καλλιτέχνις που δίδαξε πως η μνήμη είναι όπλο και πως η τέχνη, όταν πηγάζει από την αλήθεια και την ανάγκη για αξιοπρέπεια, μπορεί να σπάσει κάθε σύνορο και να ενώσει τις φωνές των ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης.