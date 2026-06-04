Enrique Iglesias: Το viral βίντεο με θαυμάστρια που «άναψε» φήμες για κρίση με την Anna Kournikova

Ο Enrique Iglesias βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την αναδημοσίευση ενός παλιού βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται διαχυτικά με θαυμάστρια κατά τη διάρκεια στιγμής στο Las Vegas. Το συγκεκριμένο κλιπ, που είχε τραβηχτεί πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, επανήλθε ξαφνικά στο προσκήνιο και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media.

Η ανάρτηση του Enrique Iglesias έδωσε τροφή σε νέα σενάρια σχετικά με την προσωπική του ζωή και τη μακροχρόνια σχέση του με την Anna Kournikova, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν απορίες για το αν υπάρχει κάποια κρίση ανάμεσα στο ζευγάρι. Παρότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη για αλλαγή στη σχέση τους, η δημόσια αντίδραση ήταν άμεση και έντονη.

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Στο επίμαχο βίντεο, ο Enrique Iglesias φαίνεται να αγκαλιάζει και να φιλά στο στόμα τη θαυμάστρια, τη στιγμή που εκείνη τραβά selfie, μια σκηνή που πυροδότησε ποικίλα σχόλια. Κάποιοι θεώρησαν την κίνηση απλώς μέρος της γνωστής του επαφής με το κοινό του, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν ατυχές στιγμιότυπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεξηγήσεις.

Η σχέση του Enrique Iglesias με την Anna Kournikova μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, καθώς το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2001 στα γυρίσματα του κλιπ για το τραγούδι «Escape». Από τότε έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο διακριτικές αλλά σταθερές σχέσεις στον χώρο της διεθνούς showbiz, έχοντας αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά.

Ο ίδιος ο Enrique Iglesias έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στάση του απέναντι στους θαυμαστές του, εξηγώντας ότι οι εκδηλώσεις αγάπης αποτελούν μέρος της σχέσης του με το κοινό του. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η Anna Kournikova αντιμετωπίζει με κατανόηση αυτές τις στιγμές, χωρίς να τις θεωρεί πρόβλημα στη σχέση τους.

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