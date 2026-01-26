Khaby Lame: Ο πιο δημοφιλής TikToker, υπέγραψε συμφωνία 900 εκατ.

Ο Khaby Lame, ο γεννημένος στη Σενεγάλη και εγκατεστημένος στην Ιταλία δημιουργός περιεχομένου με τους περισσότερους ακολούθους στο TikTok, υπέγραψε μια ιστορική εμπορική συμφωνία αξίας περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες κινήσεις εμπορικής αξιοποίησης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ παγκόσμιος ψηφιακός δημιουργός. Η συμφωνία προβλέπει τη μερική πώληση της εταιρείας του Khaby Lame με την επωνυμία Step Distinctive Limited προς την εισηγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Rich Sparkle Holdings, η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την παγκόσμια επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Khaby Lame.

Διάβασε επίσης: TikTok 2025: Τα trends που μας έκαναν να χορέψουμε, να γελάσουμε και να κολλήσουμε

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Rich Sparkle Holdings αποκτά τα αποκλειστικά παγκόσμια εμπορικά δικαιώματα του brand του Khaby Lame για αρχική περίοδο 36 μηνών. Τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν συνεργασίες με εμπορικά σήματα, διαφημιστικές συμφωνίες, αδειοδοτήσεις και δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, σηματοδοτώντας μια σαφή μετάβαση από το παραδοσιακό influencer marketing σε ένα μοντέλο επιχειρηματικής πλατφόρμας με επίκεντρο τον δημιουργό. Η Rich Sparkle Holdings εκτιμά ότι η ενοποιημένη δομή, η οποία θα συνδυάζει επισκεψιμότητα, διανομή, λειτουργίες και ιδιόκτητη τεχνολογία, θα μπορούσε μελλοντικά να αποφέρει ετήσιες πωλήσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν το σύστημα εφαρμοστεί πλήρως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Khaby Lame θα καταστεί βασικός μέτοχος ελέγχου της Rich Sparkle Holdings, τοποθετώντας τον όχι μόνο ως δημιουργικό συνεργάτη, αλλά και ως ουσιαστικό μέτοχο στο εμπορικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από το όνομά του. Η ίδια η εταιρεία χαρακτήρισε τη συμφωνία ως καμπή για την παγκόσμια αγορά περιεχομένου και ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλώνοντας «Αυτό δεν είναι απλώς μια εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου, αλλά μια επανάσταση στο παγκόσμιο μοντέλο e commerce περιεχομένου».

Ο Khaby Lame απέκτησε παγκόσμια φήμη μέσα από βουβές, μινιμαλιστικές βιντεοσκοπήσεις που σατίριζαν με χιούμορ περίπλοκα life hacks. Η απουσία λόγου τού επέτρεψε να ξεπεράσει τα γλωσσικά εμπόδια και να δημιουργήσει ένα τεράστιο και πολιτισμικά ποικιλόμορφο κοινό με εντυπωσιακή ταχύτητα. Σήμερα διαθέτει περίπου 360 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον καθιστά μία από τις πιο επιδραστικές ψηφιακές προσωπικότητες στον κόσμο.

Πέρα από το συμβατικό εμπόριο, η συμφωνία προβλέπει και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού διδύμου του Khaby Lame με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα επιτρέπει τη ρυθμιζόμενη χρήση των χαρακτηριστικών του προσώπου του, των φωνητικών μοτίβων και της συμπεριφοράς του. Η Rich Sparkle Holdings εκτιμά ότι αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει πολυγλωσσικό περιεχόμενο, εικονικά live streams και συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό σε 24ωρη βάση.

Διάβασε επίσης: «365 buttons»: Το πρώτο viral trend του TikTok για το 2026

Δες κι αυτό…