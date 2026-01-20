Mad Bubble
Social Trends 20.01.2026

«365 buttons»: Το πρώτο viral trend του TikTok για το 2026

Το viral trend «365 buttons» ξεκίνησε από ένα απλό προσωπικό project και έγινε meme που διαδόθηκε σε όλο το διαδίκτυο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα χρονιά στο TikTok ξεκίνησε με ένα πρωτότυπο trend που έκανε όλους να αναρωτιούνται για το νόημά του: το «365 buttons». Η ιδέα γεννήθηκε από τη Tamara, που αποφάσισε να έχει ένα κουμπί για κάθε μέρα του χρόνου. Στόχος της ήταν να παρακολουθεί με έναν χειροπιαστό τρόπο την πρόοδο των ημερών και να θυμάται πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αυτό το μικρό προσωπικό σύστημα υπενθύμισης σύντομα τράβηξε την προσοχή πολλών χρηστών.

Η αντίδραση της κοινότητας ήταν άμεση. Στα σχόλια υπήρχε συνεχής ερώτηση για το πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα κουμπιά: θα τα κρατήσει, θα τα φορέσει ή θα τα μαζέψει σε κάποιο δοχείο; Η Tamara εξήγησε ότι είναι απλώς ένας τρόπος να μετράει τον χρόνο για τον εαυτό της, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογεί τη διαδικασία σε κανέναν. Η φράση «Δεν έχω όρεξη να το εξηγώ σε κανέναν άλλον» σύντομα έγινε viral, δίνοντας στο trend μια νέα διάσταση.

koumpia
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η τοξικότητα στα social media είναι πολύ μικρότερη απ’ όσο πιστεύεις

Από τα social media στην καθημερινή κουλτούρα

Το «365 buttons» επεκτάθηκε γρήγορα πέρα από το TikTok. Λογαριασμοί στο Instagram και στο X (πρώην Twitter) χρησιμοποίησαν τη φράση ως σύνθημα, ενώ το Empire State Building τίμησε την ιδέα της Tamara με αναρτήσεις στα social media. Μάλιστα, ακόμα και μουσικοί εμπνεύστηκαν από την ιστορία. Το συγκρότημα Karma Creek κυκλοφόρησε τραγούδι εμπνευσμένο από τις ατάκες της Tamara και τα σχόλια των χρηστών.

@tiktokshop_us 2026 is the year we button up, no matter how many it takes ‍♀️ #365Buttons #ButtonTrend #TrendTok #TikTokShop #TikTokShopFinds ♬ Retro jazz with a sense of noise(1577227) – usagirikuhyo


Αυτό που κάνει το «365 buttons» ξεχωριστό δεν είναι τα ίδια τα κουμπιά, αλλά η αντίδραση και η διάδοση της ιδέας. Ένα απλό προσωπικό project κατάφερε να γίνει viral, να μετατραπεί σε meme και να γίνει σύμβολο για μικρές, καθημερινές συνήθειες που κάνουμε για τον εαυτό μας, χωρίς να χρειάζεται να τις δικαιολογούμε.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

Δες κι αυτό…

social trend TikTok
