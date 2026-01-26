Mad Bubble
Μουσικά Νέα 26.01.2026

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

Το τραγούδι θα «ντυθεί» σύντομα και με music video – έκπληξη που θα «ανέβει» στο YouTube τις επόμενες ημέρες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» και για ακόμα μία φορά βάζει μελωδία και φωνή στο συναίσθημα, κάνοντάς το επιτυχία. Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records σε όλες τις streaming υπηρεσίες, είναι ένα τραγούδι για την αγάπη που τελικά δεν ήταν αμοιβαία, μια εξομολόγηση με ψυχή, συναίσθημα και δυναμισμό. Το τραγούδι θα «ντυθεί» σύντομα και με music video – έκπληξη που θα «ανέβει» στο YouTube τις επόμενες ημέρες.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που έχει ήδη «μαγέψει» τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, έχει εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη καθώς ο ίδιος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και κινείται στα χνάρια που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους και επιτυχημένους ερμηνευτές και δημιουργούς της γενιάς του. Την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Γιώργος Σαμπάνης
https://www.instagram.com/georgesabanis/

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο, σε μία σύμπραξη κορυφής που «μαγεύει» τη νυχτερινή Αθήνα.

Δείτε το video reel:

Βρείτε το «Δε Μ’ Αγαπούσες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/de-m-agapouses

