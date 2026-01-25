Murder, She Wrote: Η Jamie Lee Curtis θα ενσαρκώσει την εμβληματική Jessica Fletcher

Η Jamie Lee Curtis θα συστήσει εκ νέου τη διάσημη συγγραφέα ντετέκτιβ στο κοινό σε σκηνοθεσία Jason Moore και σε σενάριο των Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo

Η Universal Pictures ετοιμάζεται να επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της τηλεοπτικής ιστορίας, με τη Jamie Lee Curtis να αναλαμβάνει τον ρόλο της Jessica Fletcher στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού «Murder, She Wrote». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, τη σκηνοθεσία της ταινίας θα υπογράψει ο Jason Moore, γνωστός από τις επιτυχίες «Pitch Perfect» και «Sisters». Το σενάριο έχει γραφτεί από τις Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo και βασίζεται στην κλασική τηλεοπτική σειρά του CBS, που δημιουργήθηκε από τους Peter S. Fischer, Richard Levinson και William Link.

Ο χαρακτήρας της Jessica Fletcher έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την ερμηνεία της Angela Lansbury, η οποία πρωταγωνίστησε στη σειρά από το 1984 έως το 1996, σε μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες παραγωγές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Η Jessica Fletcher ήταν μια συνταξιούχος δασκάλα που μετατράπηκε σε επιτυχημένη συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και αποδείχθηκε ότι διέθετε ένα ασυνήθιστο ταλέντο στην εξιχνίαση πραγματικών εγκλημάτων. Η δράση εκτυλισσόταν κυρίως στη φανταστική παραθαλάσσια πόλη Cabot Cove στο Μέιν, αν και η Jessica Fletcher ταξίδευε συχνά σε άλλες τοποθεσίες καθώς εξελίσσονταν οι υποθέσεις.

Η σειρά, που παρήχθη από την Universal Television, αποτέλεσε σταθερή αξία της Κυριακάτικης ζώνης υψηλής τηλεθέασης και συγκέντρωσε 41 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, με την Angela Lansbury να προτείνεται κάθε χρόνο για το βραβείο Α Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά. Παρά τη διαχρονική επιτυχία της, η Angela Lansbury δεν κέρδισε ποτέ το συγκεκριμένο βραβείο. Η ηθοποιός συνέχισε πάντως να ενσαρκώνει τη Jessica Fletcher και σε 4 τηλεταινίες μετά το τέλος της σειράς.

Η Jamie Lee Curtis, η οποία έχει τιμηθεί με Όσκαρ, καλείται τώρα να δώσει νέα πνοή στον θρυλικό χαρακτήρα, σε μια ταινία που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον κλασικό τόνο μυστηρίου με σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την πλοκή, η επιλογή του Jason Moore στη σκηνοθεσία θεωρείται ένδειξη ότι η ταινία θα ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την αγωνία, στοιχεία που χαρακτήριζαν και την αρχική σειρά.

Ο Jason Moore, πέρα από τη συμμετοχή του στο «Murder, She Wrote», ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει τον πιλότο και να εκτελέσει χρέη εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά «Elle», το τηλεοπτικό πρίκουελ του «Legally Blonde» για την Prime Video. Τον Απρίλιο θα σκηνοθετήσει επίσης την αναβίωση του μιούζικαλ «Avenue Q» στο West End του Λονδίνου, ενώ στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται οι κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων «Guncle» του Steven Rowley και «This Time Tomorrow» της Emma Straub.

Οι Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo είχαν συνυπογράψει το σενάριο της ταινίας «Dumb Money» του 2023, η οποία κατέγραφε το χρηματιστηριακό φαινόμενο της GameStop τον Ιανουάριο του 2021 και είχε πρωταγωνιστές τους Paul Dano, Seth Rogen, Pete Davidson, America Ferrera και Nick Offerman. Στα επόμενα πρότζεκτ τους περιλαμβάνεται και η ταινία «Rise», που αφηγείται την ιστορία της εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία του WNBA.

Με τη Jamie Lee Curtis στον ρόλο της Jessica Fletcher και τον Jason Moore στη σκηνοθεσία, η Universal Pictures ποντάρει στη νοσταλγία αλλά και στη δυναμική ενός σύγχρονου κινηματογραφικού ριμέικ, φιλοδοξώντας να συστήσει εκ νέου τη διάσημη συγγραφέα ντετέκτιβ τόσο στους παλιούς θαυμαστές όσο και σε μια νέα γενιά θεατών.

