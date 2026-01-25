Mad Bubble
Διακόσμηση 25.01.2026

Ο έξυπνος τρόπος για να οργανώσεις τα καυσόξυλά σου στο μπαλκόνι

tzaki
Έξυπνος τρόπος να οργανώσεις τα καυσόξυλά σου στο μπαλκόνι ή την αυλή, διατηρώντας τάξη και εύκολη πρόσβαση όλο τον χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο υδράργυρος έχει πάρει τον κατήφορο και τα τζάκια ή οι σόμπες στα σπίτια σου έχουν αρχίσει να ανάβουν. Αν δεν έχεις αυλή και αποθηκεύεις τα ξύλα σου στο μπαλκόνι, σίγουρα έχεις αναζητήσει έναν τρόπο να τα κρατάς όμορφα στοιβαγμένα και τακτοποιημένα.

Ένα έξυπνο hack για την αποθήκευση των καυσόξυλων μπορεί να σου λύσει τα χέρια και να δώσει τάξη στο μπαλκόνι ή την αυλή σου. Θα χρειαστείς μόνο δύο μεγάλους τσιμεντόλιθους και τέσσερις ξύλινους πασσάλους, υλικά απλά αλλά πολύ αποτελεσματικά για να οργανώσεις τα ξύλα σου.

τζάκι σπίτι

Διάβασε επίσης: Πώς να διακοσμήσεις το υπνοδωμάτιό σου με τους κανόνες του hygge

Ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στο βίντεο, μπορείς να στοιβάξεις τα ξύλα σου με τρόπο που αποφεύγει την ακαταστασία και διευκολύνει την πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Με αυτό το κόλπο, κάθε στοίβα θα φαίνεται τακτοποιημένη και εύχρηστη, χωρίς να πιάνει πολύ χώρο.

Το βίντεο με το έξυπνο hack έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό @randyandmandyshow στο Instagram και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 60 χιλιάδες προβολές. Αν δεν το έχεις δει ακόμα, αξίζει να το παρακολουθήσεις και να εφαρμόσεις αυτή την πρακτική λύση στο χώρο σου.

Διάβασε επίσης: Οι μεγαλύτερες deco τάσεις του 2026 κάνουν το σπίτι να μοιάζει πιο άνετο

