Sundance 2026: Ο Channing Tatum λύγισε στην πρεμιέρα της Josephine

Η δραματική ταινία της Beth de Araújo, με τον Channing Tatum, έκανε αίσθηση στο φεστιβάλ Sundance, με το κοινό και τους συντελεστές να ξεσπούν σε δάκρυα και χειροκροτήματα

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Josephine» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 εξελίχθηκε σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της φετινής διοργάνωσης, μετατρέποντας το φιλμ στην πρώτη μεγάλη αποκάλυψη του φεστιβάλ. Στην κατάμεστη αίθουσα Eccles Theater του Park City, θεατές ξέσπασαν σε κλάματα, γέλια και επευφημίες, παρακολουθώντας το σκληρό αλλά βαθιά ανθρώπινο δράμα μιας μικρής κοπέλας που γίνεται μάρτυρας μιας βίαιης σεξουαλικής επίθεσης στο τοπικό πάρκο της στο Σαν Φρανσίσκο. Ανάμεσα σε όσους δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους ήταν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Channing Tatum, ο οποίος παραδέχτηκε ότι λύγισε επανειλημμένα κατά την πρώτη του ολοκληρωμένη θέαση της ταινίας. «Έκλαψα πέντε, έξι, επτά φορές», είπε χαρακτηριστικά ο Channing Tatum, προκαλώντας ένα κύμα συγκίνησης στο ακροατήριο.

Στην ταινία, ο Channing Tatum και η Gemma Chan υποδύονται τους γονείς της μικρής Josephine, οι οποίοι παλεύουν να παρηγορήσουν την κόρη τους καθώς εκείνη προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα και τις συνέπειες του σοκαριστικού γεγονότος. Παρά τη βαριά θεματολογία, το κοινό δεν περιορίστηκε μόνο στα δάκρυα. Σε ορισμένες πιο ανάλαφρες στιγμές, ακούστηκαν γέλια και χειροκροτήματα, δίνοντας μια ανάσα φωτός μέσα στο σκοτάδι της αφήγησης.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Beth de Araújo, η οποία άντλησε το υλικό της από μια δική της τραυματική εμπειρία στην παιδική ηλικία. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, σκουπίζοντας τα δάκρυά της καθώς το κοινό την υποδέχτηκε όρθιο. Η Beth de Araújo παρουσίασε τους ηθοποιούς της, τη μικρή πρωταγωνίστρια Mason Reeves, τον Channing Tatum, ο οποίος σήκωσε στην αγκαλιά του τη συμπρωταγωνίστριά του και την περιστρόφισε παιχνιδιάρικα, και τη Gemma Chan.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το κοινό μετά την προβολή, η Beth de Araújo μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό της βίωμα που αποτέλεσε την αφετηρία της ταινίας. «Άρχισα να το γράφω το 2014, όταν συνειδητοποίησα ότι κάτι μου είχε συμβεί όταν ήμουν μικρή και με στοίχειωνε», ανέφερε. «Προσπάθησα να γράψω για τον γυναικείο φόβο και για το πώς αυτός διαμόρφωσε το ποια έχω γίνει. Κράτησα την ιστορία μέσα από τα μάτια ενός 8χρονου παιδιού και το πώς μαθαίνει για την ανδρική επιθετικότητα, και πήγα τον φόβο στα άκρα».

Η πρεμιέρα αποτέλεσε και μια στιγμή γέννησης ενός νέου κινηματογραφικού αστεριού για τη μόλις 8 ετών Mason Reeves, την οποία η Beth de Araújo ανακάλυψε τυχαία σε μια λαϊκή αγορά στο Σαν Φρανσίσκο. Μιλώντας για την πρώτη της εμπειρία σε κινηματογραφικό πλατό, η μικρή ηθοποιός δήλωσε με αυθορμητισμό «Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν όλα», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. Συνεχίζοντας να γοητεύει το κοινό, πρόσθεσε ότι θα ήθελε να συνεχίσει την υποκριτική, αλλά σε λιγότερο απαιτητικό είδος την επόμενη φορά. «Έχω πέντε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μου. Το πρώτο είναι δράση, μετά φαντασία, ένα μιούζικαλ, μια ταινία με ζώα και η τελευταία μια ταινία γυρισμένη στο Παρίσι».

Στην πλοκή, οι χαρακτήρες του Channing Tatum και της Gemma Chan αναγκάζονται συχνά να επιπλήττουν την κόρη τους, η οποία ξεσπά καθώς παλεύει με έναν νέο φόβο και μια οργή που δεν μπορεί ακόμη να κατανοήσει. Ο Channing Tatum, πατέρας στην πραγματική ζωή μιας 12χρονης κόρης, αποκάλυψε ότι ανησυχούσε μήπως η μικρή συμπρωταγωνίστριά του δεν μπορούσε να διαχωρίσει την υποκριτική από την πραγματικότητα. «Ανησυχούσα μήπως πίστευε πραγματικά ότι ήμουν θυμωμένος μαζί της», είπε. «Της έλεγα, ξέρεις ότι απλώς παίζω, σωστά». Η Mason Reeves τον διέκοψε γελώντας. «Συνέχιζε να με ρωτάει γι’ αυτό και του έλεγα, είμαι μια χαρά».

Η Gemma Chan ανέφερε ότι ένιωσε «μια αλήθεια να ακτινοβολεί από τη σελίδα» όταν διάβασε το σενάριο. «Είναι ένα πραγματικά δύσκολο θέμα και σκέφτηκα ότι ο τρόπος με τον οποίο η Beth de Araújo μας ανάγκασε να το δούμε μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ήταν γενναίος».

Πριν το κοινό επιστρέψει στο κρύο του Park City, η Beth de Araújo ευχαρίστησε όλους όσοι παρακολούθησαν την προβολή για τη συμμετοχή τους «σε κάτι που δεν είναι εύκολο να αντέξει κανείς». Και κατέληξε με λόγια που συνοψίζουν το πνεύμα της ταινίας. «Ελπίζω να νιώσατε ότι είχατε την ευκαιρία να ανοίξετε την καρδιά σας και να δώσετε στον εαυτό σας τον χρόνο και τον χώρο να φανταστεί έναν καλύτερο κόσμο».

