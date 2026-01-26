Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

Ο τραγουδιστής τραγούδησε α καπέλα το «Υπάρχω» παρά τα τεχνικά προβλήματα και κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα της βραδιάς

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται αυτό το διάστημα.

Ένα τεχνικό ζήτημα προκάλεσε ξαφνική διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα να σβήσουν τα φώτα και να «νεκρώσει» το μικρόφωνο, φέρνοντας για λίγα λεπτά αναστάτωση στη σκηνή. Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής δεν άφησε το απρόοπτο να χαλάσει τη βραδιά.

Διάβασε επίσης: Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video

Με ψυχραιμία, μάζεψε δίπλα του τους μουσικούς, παρότρυνε το κοινό να τον συνοδεύσει με παλαμάκια και ερμήνευσε το «Υπάρχω» χωρίς καμία τεχνική υποστήριξη. Η αυθόρμητη αυτή στιγμή κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, με τους θαμώνες να ανταποκρίνονται με θερμό χειροκρότημα και ενθουσιασμό.

Διάβασε επίσης: Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών

Δες κι αυτό…