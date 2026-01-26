Mad Bubble
Μουσικά Νέα 26.01.2026

Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video

Όταν η ελληνική μουσική συναντά το ασιατικό nightlife
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εικόνα που δύσκολα θα περίμενε κανείς, η ελληνική pop βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στην καρδιά της νυχτερινής ζωής της Ταϊλάνδης. Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο με live μουσική, οι προβολείς άναψαν, ο ρυθμός ανέβηκε και ξαφνικά από τα ηχεία ακούστηκε κάτι εντελώς απρόσμενο: το θρυλικό «Mambo» της Έλενας Παπαρίζου.

Το κοινό, αποτελούμενο τόσο από ντόπιους όσο και από τουρίστες, φάνηκε να μπαίνει αμέσως στο κλίμα. Χαμόγελα, χειροκροτήματα και χορευτικές κινήσεις έδειξαν πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και πως ένα ελληνικό hit μπορεί να ξεσηκώσει ακόμα και το κοινό της Μπανγκόκ. Η μπάντα, «καρφωμένη» στον ρυθμό, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, αποδεικνύοντας ότι το τραγούδι διατηρεί τη φρεσκάδα και τη δυναμική του, όπου κι αν ακουστεί.

Έλενα Παπαρίζου
Το στιγμιότυπο αυτό αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να ταξιδεύει και να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς. Από τα καλοκαιρινά clubs της Αθήνας μέχρι τα πολύχρωμα nightlife spots της Ταϊλάνδης, η Έλενα Παπαρίζου και το «Mambo» συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους διεθνή ιστορία.

