Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video

Σε μια εικόνα που δύσκολα θα περίμενε κανείς, η ελληνική pop βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στην καρδιά της νυχτερινής ζωής της Ταϊλάνδης. Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο με live μουσική, οι προβολείς άναψαν, ο ρυθμός ανέβηκε και ξαφνικά από τα ηχεία ακούστηκε κάτι εντελώς απρόσμενο: το θρυλικό «Mambo» της Έλενας Παπαρίζου.

Το κοινό, αποτελούμενο τόσο από ντόπιους όσο και από τουρίστες, φάνηκε να μπαίνει αμέσως στο κλίμα. Χαμόγελα, χειροκροτήματα και χορευτικές κινήσεις έδειξαν πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και πως ένα ελληνικό hit μπορεί να ξεσηκώσει ακόμα και το κοινό της Μπανγκόκ. Η μπάντα, «καρφωμένη» στον ρυθμό, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, αποδεικνύοντας ότι το τραγούδι διατηρεί τη φρεσκάδα και τη δυναμική του, όπου κι αν ακουστεί.

Το στιγμιότυπο αυτό αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να ταξιδεύει και να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς. Από τα καλοκαιρινά clubs της Αθήνας μέχρι τα πολύχρωμα nightlife spots της Ταϊλάνδης, η Έλενα Παπαρίζου και το «Mambo» συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους διεθνή ιστορία.

