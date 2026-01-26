Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

Από το virality των social media στην πραγματική ακτινογραφία της χρονιάς που σημάδεψε την εγχώρια pop κουλτούρα

Τους τελευταίους μήνες, μια ιδιότυπη ψηφιακή χρονομηχανή έχει τεθεί σε λειτουργία στις οθόνες των κινητών μας. Το «2016 Challenge» προτρέπει χιλιάδες χρήστες να ξεθάψουν φωτογραφίες από το ψηφιακό τους αρχείο και να τις αναρτήσουν, συγκρίνοντας το τότε με το τώρα. Τα pixels είναι ίσως λιγότερα, τα φίλτρα του Instagram πιο έντονα, αλλά η νοσταλγία παραμένει το ίδιο ισχυρή.

Διάβασε επίσης: Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

Πέρα όμως από τις selfies και τις αναμνήσεις, τι ήταν αυτό που πραγματικά καθόρισε την αισθητική μας το 2016; Αν χαμηλώσουμε τον θόρυβο των likes και δυναμώσουμε την ένταση του ραδιοφώνου, η απάντηση βρίσκεται στις μελωδίες και τις τηλεοπτικές σειρές που έγιναν το soundtrack μιας ολόκληρης περιόδου.

Η χρονιά που το ραδιόφωνο δεν «ξεκολλούσε»

Το 2016 δεν ήταν μια τυχαία μουσική χρονιά. Ήταν η στιγμή που το λαϊκό τραγούδι απέκτησε μια νέα, πιο slick παραγωγή και το pop έγινε πιο «εξωστρεφές». Στην κορυφή όλων, μια σκιά και μια φωνή: ο Παντελής Παντελίδης. Παρόλο που η χρονιά σημαδεύτηκε από την τραγική του απώλεια τον Φεβρουάριο, το τραγούδι του «Θυμάμαι» κυκλοφόρησε λίγο μετά και έγινε ο απόλυτος ύμνος, σπάζοντας κάθε ρεκόρ σε YouTube και clubs.

Την ίδια στιγμή, στα ηχεία των αυτοκινήτων και των μπαρ, «Τα Σχοινιά Σου» έπαιζαν σε επανάληψη, θυμίζοντας τη μοναδική σύνδεση του καλλιτέχνη με το κοινό.

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος επιβεβαίωνε την κυριαρχία του με το «Λένε», ένα τραγούδι που αν και κυκλοφόρησε στα τέλη του ’15, έγινε το απόλυτο radio hit του 2016.

Διάβασε επίσης: Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

Στον αντίποδα, ένας νέος «βασιλιάς» άρχιζε να εδραιώνεται. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Τα Κατάφερες» (και το προγενέστερο «Συμπέρασμα») ξεκινούσε την πορεία του προς την κορυφή, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Η ελληνική pop σκηνή του 2016 εξέπεμπε μια ακαταμάχητη λάμψη, με τη Μαλού να κυριαρχεί στα ερτζιανά μέσα από το μελωδικό «Δες Με».

Την ίδια στιγμή, η Ελένη Φουρέιρα ένωνε τις δυνάμεις της με τον Mike στο εκρηκτικό «Τι Κοιτάς», μετατρέποντας κάθε club της χώρας σε μια πίστα που δονούνταν ασταμάτητα στους ρυθμούς τους.

Διάβασε επίσης: Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Το καλοκαίρι εκείνο απέκτησε τη δική του γλυκιά γεύση μέσα από το «Παγωτό» των Kings, το οποίο αναδείχθηκε στον απόλυτο ύμνο της παραλίας.

Παράλληλα, οι REC χάρισαν στην εποχή μια viral διάθεση με το «Και σε θυμάμαι», ένα κομμάτι που αντηχούσε ασταμάτητα σε κάθε beach bar, σφραγίζοντας τις αναμνήσεις των διακοπών μας.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε με τον Νίκο Οικονομόπουλο να δίνει το στίγμα του αυθεντικού λαϊκού ήχου μέσα από το «Είναι Κάτι Λαϊκά», κερδίζοντας επάξια την προτίμηση των ακροατών.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Σαμπάνης μας καθήλωνε με το ατμοσφαιρικό «Μην Ανησυχείς», αποδεικνύοντας περίτρανα πως το 2016 ήταν μια χρονιά που μπορούσε να χωρέσει όλη την γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων.

Αποκλεισμός από την Eurovision

Φυσικά, από το μουσικό μωσαϊκό εκείνης της περιόδου δεν θα μπορούσε να λείπει η Eurovision. Το 2016 η Ελλάδα έκανε μια ιδιαίτερα τολμηρή καλλιτεχνική επιλογή. Οι Argo ταξίδεψαν στη Στοκχόλμη με το «Utopian Land», επιχειρώντας να παντρέψουν τους hip-hop ρυθμούς με τον παραδοσιακό ήχο της ποντιακής λύρας σε ένα κομμάτι με σαφές κοινωνικό μήνυμα. Παρά την προσπάθεια για κάτι διαφορετικό, η χρονιά εκείνη καταγράφηκε ως μια «μαύρη» σελίδα στην ιστορία της συμμετοχής μας, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε στην 16η θέση του ημιτελικού με 44 βαθμούς, βιώνοντας τον πρώτο της αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή για ένα ατέρμονο γαϊτανάκι συζητήσεων στα τηλεοπτικά πάνελ και μια πρωτοφανή «θύελλα» σχολίων στα social media της εποχής.

Καθηλωμένοι στον καναπέ

Αν η μουσική μας έβγαζε έξω, η τηλεόραση μας κρατούσε μέσα. Το 2016 ήταν η χρονιά της «οικογένειας». Στον Alpha, η μυθοπλασία χτύπησε «φλέβα» με το «Σόι Σου» και τη «Μουρμούρα», σειρές που κατάφεραν να αντικατοπτρίσουν την ελληνική καθημερινότητα με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δημιουργώντας χαρακτήρες που νιώθαμε ως δικούς μας ανθρώπους.

Το νεανικό κοινό έβρισκε το καταφύγιό του στο «Ταμάμ» του ANT1, μια σειρά που με τόλμη και φρεσκάδα μίλησε για τη διαφορετικότητα και τον έρωτα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Την ίδια στιγμή, οι «Συμμαθητές» συνέχιζαν να ποντάρουν στη νοσταλγία των 80s, ενώ το «Έλα στη θέση μου» έμπαινε δυναμικά στις ζωές μας, ξεκινώντας μια πολυετή πορεία επιτυχίας.

Για τους πιο απαιτητικούς, «Η Λέξη που δε λες» αποτέλεσε μια τηλεοπτική όαση, φέρνοντας το θέμα του αυτισμού στο prime time με μια σπάνια αισθητική και ευαισθησία.

Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω μέσω του «2016 Challenge», συνειδητοποιούμε ότι εκείνη η χρονιά δεν ήταν απλώς μια σειρά από φωτογραφίες. Ήταν μια εποχή που η ελληνική ψυχαγωγία, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, κατάφερε να παράγει στιγμές που ακόμη και δέκα χρόνια μετά, μας κάνουν να χαμογελάμε και να σιγοτραγουδάμε.

Διάβασε επίσης: Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

Δες κι αυτό…