Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi ετοιμάζονται να ενσαρκώσουν τους Catherine Earnshaw και Heathcliff στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Ανεμοδαρμένα ύψη»

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi ετοιμάζονται να ενσαρκώσουν τους εμβληματικούς χαρακτήρες Catherine Earnshaw και Heathcliff στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Ανεμοδαρμένα ύψη», εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Emily Brontë του 1847. Οι δύο ηθοποιοί έχουν μιλήσει επανειλημμένα για τη στενή τους συνεργασία και τη χημεία που ανέπτυξαν στα γυρίσματα, όμως η Margot Robbie αποκάλυψε πρόσφατα μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή που την αιφνιδίασε ευχάριστα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue, η Margot Robbie περιέγραψε πώς ο Jacob Elordi γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στα γυρίσματα της ταινίας, γεμίζοντας το δωμάτιό της με τριαντάφυλλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Μου έφτιαξες τη μέρα και, ως Heathcliff, γέμισες το δωμάτιό μου με τριαντάφυλλα και ήταν τόσο γλυκό».

Η Margot Robbie δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη χειρονομία του συμπρωταγωνιστή της, σημειώνοντας ότι η εντύπωσή της για τον Jacob Elordi ήταν εξαιρετικά θετική. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως μάλλον είναι πολύ καλός σύντροφος. Δεν ήταν μόνο η κίνηση με τα τριαντάφυλλα, αλλά και το μήνυμα γραμμένο από τον Heathcliff και εκείνο το μικρό αντικείμενο που έμοιαζε με ταφόπλακα», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο Jacob Elordi πρόσθεσε προσωπικές λεπτομέρειες στο δώρο του, συνδέοντάς το με τον χαρακτήρα που υποδυόταν.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Margot Robbie είχε αποκαλύψει ότι η απουσία του Jacob Elordi από τα γυρίσματα την έκανε να νιώθει ανήσυχη, σε σημείο που τον αναζητούσε συνεχώς όταν δεν βρίσκονταν μαζί. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν την εικόνα της έντονης αφοσίωσης των δύο ηθοποιών στους ρόλους τους, γεγονός που εντυπωσίασε και το κοινό.

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα ύψη» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου. Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι η Margot Robbie και ο Jacob Elordi θα περάσουν ξανά μαζί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αυτή τη φορά προωθώντας την ταινία τους σε όλο τον κόσμο.

