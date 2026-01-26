Mad Bubble
Wrong jacket theory: Πώς να κάνεις αντίθεση στα looks σου

wrong_jacket
Η νέα viral τάση της μόδας παίζει με τις αντιθέσεις και αποδεικνύει ότι το πιο «λάθος» πανωφόρι μπορεί να κάνει το outfit σου μοναδικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια, η μόδα αγαπά τις ανατροπές. Όπως η θεωρία του «λάθος παπουτσιού» που έγινε viral, έτσι και η νέα τάση «wrong jacket» προτείνει να δημιουργήσεις αντιθέσεις μέσα στο outfit σου για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η ιδέα είναι απλή: επιλέγεις ένα πάνω μέρος που συγκρούεται σκόπιμα με το υπόλοιπο look, και το αποτέλεσμα είναι μια κομψή, πρωτότυπη εμφάνιση.

Η τάση εμφανίστηκε σε πολλά shows Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 και δείχνει πώς οι σχεδιαστές δίνουν έμφαση στον τρόπο που συνδυάζουμε τα ρούχα, αντί μόνο στην εισαγωγή νέων σιλουετών. Από παρκά με cocktail dress μέχρι φωτεινά αδιάβροχα πάνω από μεταλλιζέ φορέματα, η πρόταση είναι να πειραματιστείς και να αφήσεις τη δημιουργικότητα να κυριαρχήσει.

Puffer jacket με midi φόυστα

Το πλούσιο puffer jacket μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα midi φόρεμα ή φούστα, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στο casual και το πιο κομψό στοιχείο. Ένα τέτοιο look λειτουργεί τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για βραδινές εξόδους.

jacket_trend
https://www.instagram.com/marimekko/

Blazer με φόρμες

Για πιο casual στιγμές, όπως ψώνια ή καφέ με φίλους, ένα ουδέτερο blazer πάνω από ένα σετ φόρμας δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Τα sneakers ολοκληρώνουν το outfit χωρίς να «κλέβουν» την παράσταση.

track_pants
https://www.instagram.com/thecoolhour/?hl=el

Γούνα με φόρμες

Τα παντελόνια φόρμας έχουν γίνει κομμάτι-κλειδί για street style εμφανίσεις. Συνδύασέ τα με ένα γούνινο jacket και ένα ζευγάρι chunky heels για να προσθέσεις δυναμισμό στο σύνολο.

gouna
https://www.instagram.com/helenacuesta/

Utility jacket με μακριά φούστα

Ο συνδυασμός ενός utility jacket με μία full φούστα προσφέρει απροσδόκητη κομψότητα. Αν θέλεις, μπορείς να εντάξεις και τη θεωρία του «λάθους παπουτσιού», επιλέγοντας άνετα αλλά εντυπωσιακά παπούτσια που δεν θα ήταν η πρώτη σου σκέψη.

lathos_mpoufan
https://www.instagram.com/jalil_johnson_/

Φθαρμένο δερμάτινο τζάκετ με αέρινο σετ

Για ένα πιο edgy βράδυ στην πόλη, συνδύασε ένα δερμάτινο jacket με ένα twin set τύπου πυτζάμας. Προσθέτοντας έντονα αξεσουάρ, όπως μια Barbiecore τσάντα σε hot pink, δημιουργείς ένα look που ξεχωρίζει.

latos_mpoufan
https://www.instagram.com/himichelleli/

Η θεωρία «wrong jacket» αποδεικνύει πως οι αντιθέσεις και οι σκόπιμοι συνδυασμοί μπορούν να αναβαθμίσουν κάθε outfit, κάνοντας το προσωπικό σου στιλ πιο ενδιαφέρον και πρωτότυπο.

