Food 26.01.2026

Φρέσκο ψωμί στο σπίτι σε λίγα λεπτά με 3 μόνο υλικά

Σπιτικό ψωμί με τρία βασικά υλικά, φουσκωτό και τραγανό, που γεμίζει το σπίτι με αρώματα και θαλπωρή
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ψωμί είναι η διαχρονική βάση κάθε διατροφής, πλούσιο σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, που προσφέρει ενέργεια και θρέψη σε κάθε γεύμα. Από τα καθημερινά πρωινά μέχρι τα οικογενειακά τραπέζια, η γεύση του φρέσκου ψωμιού είναι αναντικατάστατη. Παρά την πληθώρα επιλογών στο εμπόριο, από προζύμια αργής ωρίμανσης μέχρι προϊόντα χωρίς γλουτένη, μπορεί να παρασκευαστεί στο σπίτι με απλά υλικά και χωρίς περιττές διαδικασίες.

Η διαδικασία είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται: με τρία βασικά υλικά μπορείς να έχεις ζεστό, φρέσκο και λαχταριστό ψωμί στο τραπέζι σου, μέσα σε λίγη ώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή για να φουσκώσει η ζύμη και λίγη φροντίδα για το ψήσιμο.

Υλικά για 2 καρβελάκια ή μικρές φρατζόλες:

  • 700 γρ. αλεύρι κίτρινο (από σκληρό σιτάρι, ειδικό για ψωμί)
  • 25 γρ. νωπή μαγιά, θρυμματισμένη
  • 320 ml χλιαρό νερό
  • Μια πρέζα αλάτι (προαιρετικά)
Εκτέλεση

  • Διαλύουμε τη μαγιά στο μισό νερό σε ένα μπολ, σκεπάζουμε και αφήνουμε 15 λεπτά μέχρι να αφρίσει.
  • Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι. Προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς και ξεκινάμε το ζύμωμα με μίξερ ή με τα χέρια, προσθέτοντας σταδιακά το υπόλοιπο νερό. Ζυμώνουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι να γίνει λείο και ελαστικό ζυμάρι.
  • Πλάθουμε σε μπάλα, σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1 ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
  • Στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψί και χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη. Πλάθουμε φρατζόλες, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Πασπαλίζουμε με αλεύρι, χαράζουμε σε 2-3 σημεία και αφήνουμε ξανά για 30 λεπτά.
  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα και ψήνουμε για 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν καλά.
  • Αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα πριν τις τυλίξουμε με πετσέτα ή τοποθετήσουμε σε μεταλλική ψωμιέρα για διατήρηση.

