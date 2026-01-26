Mad Bubble
Celeb News 26.01.2026

H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ

Περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες καταγγέλλουν τις εταιρείες τεχνολογίας για εκμετάλλευση πνευματικού έργου χωρίς άδεια και αποζημίωση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημιουργοί, ανάμεσά τους η Scarlett Johansson, η Cate Blanchett και ο Joseph Gordon Levitt, ενώθηκαν σε μια νέα καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνης, καταγγέλλοντας τις εταιρείες τεχνολογίας που αξιοποιούν έργα προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια. Την ώρα που νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη εξετάζουν νέες ρυθμίσεις για τα δεδομένα εκπαίδευσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η καμπάνια υποστηρίζει ότι «η κλοπή του έργου μας δεν είναι καινοτομία. Δεν είναι πρόοδος. Είναι κλοπή, απλά και ξεκάθαρα».

Για τη Scarlett Johansson, την Cate Blanchett, τον Joseph Gordon Levitt και εκατοντάδες ακόμη υπογράφοντες, η μάχη για την υπεράσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αφορά μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα, αλλά το σύνολο του αμερικανικού δημιουργικού τομέα, που περιλαμβάνει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική, τις εκδόσεις και τα ψηφιακά μέσα. Όπως αναφέρεται στη δήλωση, ο κλάδος αυτός «στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί την οικονομική ανάπτυξη και προβάλλει πολιτιστική ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο». Το οικοσύστημα αυτό απειλείται, καθώς προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δημιουργικό υλικό χωρίς άδεια, χωρίς αποζημίωση και χωρίς διαφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η δημιουργική κοινότητα της Αμερικής είναι ο φθόνος όλου του κόσμου», αναφέρει το κείμενο της καμπάνιας. «Αντί όμως να σεβαστούν και να προστατεύσουν αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, πολλές από τις οποίες στηρίζονται από επενδυτικά κεφάλαια, χρησιμοποιούν το έργο των Αμερικανών δημιουργών για να χτίσουν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς σεβασμό στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων».

Η καμπάνια καλεί τις εταιρείες να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης ή συνεργασίες, όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένες. «Υπάρχει καλύτερος δρόμος», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνες συμφωνίες αδειοδότησης μπορούν να επιτρέψουν την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των δημιουργών. «Είναι δυνατόν να τα έχουμε όλα. Μπορούμε να έχουμε προηγμένη, ταχέως εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη και να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των δημιουργών γίνονται σεβαστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Scarlett Johansson έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και έχει κινηθεί νομικά για την αναπαραγωγή της εικόνας και της φωνής της χωρίς άδεια. Τον Φεβρουάριο του 2024 εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας ένα βίντεο στο οποίο μια εκδοχή της ίδιας, παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη, εμφανιζόταν μαζί με άλλους διάσημους να διαμαρτύρεται για αντισημιτικές αναρτήσεις του Kanye West. Τον Νοέμβριο του 2023 προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά εφαρμογής που χρησιμοποίησε το όνομα και την εικόνα της χωρίς άδεια σε διαδικτυακή διαφήμιση. Τον Μάιο του 2024 κατηγόρησε την OpenAI ότι χρησιμοποίησε τη φωνή της από την ταινία «Her» του Spike Jonze του 2013 ως έμπνευση για το chatbot Sky.

Η Cate Blanchett έχει επίσης μιλήσει επανειλημμένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε συζήτηση το 2024 στο Τορόντο με τον Cameron Bailey, διευθύνοντα σύμβουλο του TIFF, δήλωσε «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε κάθε νέα τεχνολογία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η καινοτομία χωρίς φαντασία είναι κάτι πολύ επικίνδυνο». Το 2025 η Cate Blanchett και ο Joseph Gordon Levitt συγκαταλέγονταν μεταξύ περίπου 400 κινηματογραφιστών, συγγραφέων, ηθοποιών και μουσικών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς το Γραφείο Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ζητώντας από την κυβέρνηση να μη χαλαρώσει τις προστασίες των πνευματικών δικαιωμάτων κατόπιν πιέσεων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Cate Blanchett Joseph Gordon Levitt Scarlett Johansson ΑΕΙ πνευματικά δικαιώματα Τεχνητή Νοημοσύνη
