Celeb News 26.01.2026

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς

Το ζευγάρι από το Survivor παντρεύτηκε σε στενό κύκλο, ενώ ετοιμάζεται να υποδεχτεί και το πρώτο του παιδί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ελληνικής lifestyle σκηνής για τη φετινή χρονιά.

Το ζευγάρι, που έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού για τη σταθερότητα και την αφοσίωση στη σχέση του. Ο ρομαντικός γάμος πραγματοποιήθηκε σε κύκλο στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων, αποτυπώνοντας την ουσιαστική και προσωπική πλευρά της ζωής τους.

Οι πρώτες εικόνες από την τελετή δείχνουν τη Μαριαλένα να φορά ένα κομψό και εντυπωσιακό λευκό νυφικό, ενώ ο Σάκης, εμφανώς συγκινημένος και γεμάτος χαμόγελα, την περιμένει στο πλευρό του, σηματοδοτώντας μια νέα, σταθερή φάση στη ζωή του ζευγαριού.

Η ευτυχία τους όμως δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή αυτή μιας και το ζευγάρι αναμένεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί σε λίγους μήνες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και νόημα σε αυτή τη νέα αρχή.

Οι φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή έχουν κατακλύσει τα social media, με φίλους, συγγενείς και θαυμαστές να μοιράζονται τα πιο όμορφα στιγμιότυπα και να εύχονται στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη αγάπη και χαρά.


