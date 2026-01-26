Eurovision 2026: Ο ρόλος – έκπληξη της Κλαυδίας στον 1ο ημιτελικό και τον Εθνικό τελικό

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Sing For Greece, τον νέο εθνικό διαγωνισμό μέσα από τον οποίο η Ελλάδα θα επιλέξει τη συμμετοχή της για την 70ή Eurovision 2026. Η διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από έναν μήνα και ήδη αρχίζουν να αποκαλύπτονται σημαντικές λεπτομέρειες. Μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ, EurovisionGR έγινε γνωστός ο ρόλος που θα έχει η Κλαυδία, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας στον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό του Sing For Greece, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα θα έχει και ειδική συμμετοχή στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε πως και στις τρεις διαγωνιστικές βραδιές θα υπάρξουν καλεσμένοι καλλιτέχνες, αλλά και ενδιάμεσα acts, εμπνευσμένα από την ιστορία και τη φιλοσοφία της Eurovision. Τα δρώμενα αυτά αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση και να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν του θεσμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους καλεσμένους και το πλήρες πρόγραμμα των βραδιών αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

