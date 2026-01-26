Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Για το νόημα πίσω από το τραγούδι «Asteio», που του χάρισε μία θέση ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, μίλησε ο Zaf, εξηγώντας τι ακριβώς θέλει να επικοινωνήσει μέσα από τη μουσική του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στο βασικό μήνυμα του κομματιού, τονίζοντας πως στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον κόσμο να μην επηρεάζεται από τις γνώμες των άλλων γύρω από τις επιλογές του.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το «Asteio» καταλήγει στη φράση «Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει», η οποία και συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία του τραγουδιού. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο του κομματιού. Να μη μας απασχολεί τι λένε οι άλλοι είτε πρόκειται για τον έρωτα, τη ζωή, τα όνειρα ή τα συναισθήματά μας», σημείωσε.





Αναφερόμενος στη δημιουργία του τραγουδιού, ο Zaf αποκάλυψε πως το κομμάτι δεν γράφτηκε αρχικά για τη Eurovision, αλλά προϋπήρχε και ήταν μέρος της προσωπικής του δισκογραφικής δουλειάς. Παρότι χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές και προσαρμογές, όπως είπε, το τελικό αποτέλεσμα τον δικαίωσε. «Το είχα γράψει πριν από τρία με τέσσερα χρόνια. Με τις αλλαγές απέκτησε νέα πνοή και τελικά βγήκε πολύ καλύτερο απ’ όσο περίμενα», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε

Δες κι αυτό…