Mad Bubble
Μουσικά Νέα 26.01.2026

Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Τι δήλωσε ο τραγουδιστής για το μήνυμα και τη δημιουργία του κομματιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για το νόημα πίσω από το τραγούδι «Asteio», που του χάρισε μία θέση ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, μίλησε ο Zaf, εξηγώντας τι ακριβώς θέλει να επικοινωνήσει μέσα από τη μουσική του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στο βασικό μήνυμα του κομματιού, τονίζοντας πως στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον κόσμο να μην επηρεάζεται από τις γνώμες των άλλων γύρω από τις επιλογές του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το «Asteio» καταλήγει στη φράση «Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει», η οποία και συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία του τραγουδιού. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο του κομματιού. Να μη μας απασχολεί τι λένε οι άλλοι είτε πρόκειται για τον έρωτα, τη ζωή, τα όνειρα ή τα συναισθήματά μας», σημείωσε.


Αναφερόμενος στη δημιουργία του τραγουδιού, ο Zaf αποκάλυψε πως το κομμάτι δεν γράφτηκε αρχικά για τη Eurovision, αλλά προϋπήρχε και ήταν μέρος της προσωπικής του δισκογραφικής δουλειάς. Παρότι χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές και προσαρμογές, όπως είπε, το τελικό αποτέλεσμα τον δικαίωσε. «Το είχα γράψει πριν από τρία με τέσσερα χρόνια. Με τις αλλαγές απέκτησε νέα πνοή και τελικά βγήκε πολύ καλύτερο απ’ όσο περίμενα», κατέληξε.

Eurovision Eurovision 2026 zaf
