Μουσικά Νέα 26.01.2026

Kianna: 1 χρόνο ετοίμαζε το «No More Drama» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Όσα αποκάλυψε για την προετοιμασία, το τραγούδι και τη σκηνική παρουσία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού «No More Drama», με το οποίο θα συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, αναφέρθηκε η Kianna, αποκαλύπτοντας πόσο μεθοδικά και συνειδητά προετοίμασε αυτή τη συμμετοχή.

Η φιναλίστ εξήγησε πως η ιδέα για το κομμάτι άρχισε να ωριμάζει περίπου έναν χρόνο πριν, καθώς είχε ήδη προηγούμενη εμπειρία από απόπειρα συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς όμως επιτυχία. Αυτή τη φορά, στόχος της ήταν να παρουσιάσει ένα τραγούδι πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό, με ξεκάθαρη προοπτική διάκρισης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Kianna τόνισε ότι η συμμετοχή της ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και όχι μιας αυθόρμητης απόφασης. Όπως είπε, γνώριζε εδώ και καιρό τι ήθελε να παρουσιάσει και αφιέρωσε ολόκληρη τη χρονιά στην προετοιμασία του τραγουδιού. «Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια. Αυτή τη φορά το προσέγγισα πολύ πιο οργανωμένα και στοχευμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην εμφάνισή της στη σκηνή του ελληνικού τελικού, η Kianna αποκάλυψε ότι έχουν ήδη γίνει τα πρώτα βήματα στον σχεδιασμό της παρουσίασης. Όπως σημείωσε, έχουν δει τη σκηνή σε μακέτα, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδέες και η καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ίδια εκτιμά ότι οι ζωντανές εμφανίσεις θα ανατρέψουν πολλά από τα μέχρι τώρα προγνωστικά.


