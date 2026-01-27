Mad Bubble
Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του Harry Styles «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles παρουσιάσε το νέο του video clip για το «Aperture», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια ιστορία που ξεκινά ως θρίλερ καταδίωξης και καταλήγει σε μια απρόσμενα, χορογραφημένη συνάντηση. Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου και θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Harry Styles μετά το «Harry’s House» του 2022.

Το βίντεο ανοίγει με τον Harry Styles σε δωμάτιο ξενοδοχείου, καθώς ετοιμάζεται να βγει, κινείται νευρικά, τηλεφωνεί στη ρεσεψιόν και προσπαθεί να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του. Λίγο αργότερα, στους δρόμους μιας πόλης, αντιλαμβάνεται ότι τον ακολουθεί ένας άνδρας, ο οποίος επιμένει να κρατά απόσταση, αλλά παραμένει σταθερά στο πλάνο, δημιουργώντας αίσθηση απειλής. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άγνωστος ορμά, ρίχνει τον Harry Styles σε μια σπειροειδή σκάλα και η καταδίωξη συνεχίζεται με σωματική σύγκρουση και κίνηση που θυμίζει χοροθεατρική σκηνοθεσία. Η αφήγηση, ωστόσο, δεν μένει στην απειλή, καθώς το αρχικό σοκ μετατρέπεται σε μια αναγνώριση οικειότητας, με τον Harry Styles να αντιμετωπίζει τον άγνωστο όχι ως εχθρό, αλλά ως έναν απρόσμενο συνοδοιπόρο.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το βίντεο αλλάζει τόνο και μετατρέπεται σε μια χορευτική οδύσσεια συγχρονισμένης κίνησης. Οι δύο άνδρες εκτελούν άλματα, ανασηκώσεις και φιγούρες που παραπέμπουν ευθέως στο «Dirty Dancing», προχωρώντας σε μια αλυσίδα από ακροβατικές περιστροφές και τούμπες σε διαδρόμους, σαν να πρόκειται για πρόβα παράστασης που ξεφεύγει από τα όρια της πραγματικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που παίζει με την έννοια του φόβου και της εμπιστοσύνης, προτείνοντας ότι η πρώτη εντύπωση μπορεί να διαψευστεί με εντυπωσιακό τρόπο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του βίντεο, ο Harry Styles δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τα παρασκήνια, όπου εμφανίζεται ανάμεσα σε πράσινες οθόνες και κρεμασμένος από σύρματα για τις απαιτητικές σκηνές. Στη λεζάντα του περιορίστηκε στη φράση «Aperture Video. Out Now», επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της εικόνας στην έναρξη της νέας του εποχής.

