Mad Bubble
Μουσικά Νέα 27.01.2026

Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

Τρίτο νούμερο 1 άλμπουμ για τον A$AP Rocky, δυνατές παρουσίες από ENHYPEN, Bad Bunny, YoungBoy Never Broke Again και Madison Beer στο Top 10
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky σημείωσε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, καθώς το νέο του άλμπουμ «Don’t Be Dumb» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Πρόκειται για το τρίτο άλμπουμ του που φτάνει στην κορυφή και το πρώτο του εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, μετά τα «AT.LONG.LAST.A$AP» το 2015 και «LONG.LIVE.A$AP» το 2013, τα οποία είχαν επίσης πρωτοεμφανιστεί στο νούμερο 1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «Don’t Be Dumb» συγκέντρωσε 123.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτές, οι 76.000 προήλθαν από streams, που αντιστοιχούν σε 78,02 εκατομμύρια on demand επίσημα streams των τραγουδιών του άλμπουμ, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα streaming στην καριέρα του A$AP Rocky. Οι καθαρές πωλήσεις άλμπουμ ανήλθαν σε 47.000, ενώ οι μονάδες από μεμονωμένα τραγούδια ήταν αμελητέες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Don't Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

Στη δεύτερη θέση του Billboard 200 βρέθηκαν οι ENHYPEN με το άλμπουμ «THE SIN VANISH», σημειώνοντας το έκτο συνεχόμενο Top 10 άλμπουμ τους. Το συγκρότημα συγκέντρωσε 122.000 ισοδύναμες μονάδες, εκ των οποίων οι 113.000 ήταν καθαρές πωλήσεις, κατακτώντας το νούμερο 1 στο Top Album Sales. Οι ENHYPEN ενίσχυσαν τις πωλήσεις μέσω περισσότερων από 20 παραλλαγών CD, που περιείχαν συλλεκτικά αντικείμενα.

Ο Bad Bunny πραγματοποίησε άλμα από το νούμερο 12 στο νούμερο 3 με το άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». Το άλμπουμ συγκέντρωσε 119.000 ισοδύναμες μονάδες, αυξημένες κατά 270%, με τις καθαρές πωλήσεις να φτάνουν τις 85.000, σχεδόν αποκλειστικά από βινύλιο. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα βινυλίου στην καριέρα του Bad Bunny και για τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου για ισπανόφωνο άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O Morgan Wallen υποχώρησε στο νούμερο 4 με το «I’m the Problem» και ο Zach Bryan έπεσε στο νούμερο 5 με το «With Heaven On Top». Ο YoungBoy Never Broke Again μπήκε στο Top 10 για 17η φορά με το άλμπουμ «Slime Cry», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 6 με 70.000 ισοδύναμες μονάδες, εκ των οποίων οι 69.000 προήλθαν από streams.

Με αυτή την επίδοση, ο YoungBoy Never Broke Again ισοφάρισε τον Drake στη δεύτερη θέση των ράπερ με τα περισσότερα Top 10 άλμπουμ στην ιστορία, πίσω μόνο από τον Future που έχει 18. Η Olivia Dean υποχώρησε στο νούμερο 7 με το άλμπουμ «The Art of Loving» σημειώνοντας πτώση 13%. Στο νούμερο 8 ακολούθησε η Taylor Swift, καθώς το «The Life of a Showgirl» κατέβηκε από το νούμερο 4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το soundtrack «KPop Demon Hunters» κατέβηκε στο νούμερο 9. Η Madison Beer μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard 200 με το άλμπουμ «Locket», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 10 με 43.000 ισοδύναμες μονάδες. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα της Madison Beer μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κορυφή του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή του A$AP Rocky στη δισκογραφία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ισχύ της K-pop, της latin μουσικής και της σύγχρονης hip hop σκηνής στο παγκόσμιο μουσικό τοπίο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

Δες κι αυτό…

A$ap Rocky Bad Bunny Billboard Don’t Be Dumb KPop Demon Hunters Taylor Swift
