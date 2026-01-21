Mad Bubble
Μουσικά Νέα 21.01.2026

Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

Το «I Just Might» γίνεται το 10ο τραγούδι του που φτάνει στην κορυφή των charts – O Bruno Mars πούλησε 2.100.000 εισιτήρια σε μία ημέρα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bruno Mars κατέκτησε ξανά την κορυφή του Billboard Hot 100, καθώς το νέο του single «I Just Might» έκανε εκρηκτικό ντεμπούτο απευθείας στο Νο 1 της κατάταξης, χαρίζοντάς του το 10ο τραγούδι της καριέρας του που φτάνει στην πρώτη θέση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Bruno Mars εισέρχεται απευθείας στην κορυφή του chart, επίδοση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Με αυτό το επίτευγμα, ο Bruno Mars ισοφαρίζει τη 10η καλύτερη επίδοση σε αριθμό τραγουδιών στο Νο 1 στην ιστορία του Billboard Hot 100, το οποίο μετρά από το 1958. Παράλληλα, γίνεται  ο τέταρτος σόλο άνδρας καλλιτέχνης που φτάνει ή ξεπερνά τα 10 τραγούδια στην κορυφή, μετά τον Drake, τον Michael Jackson και τον Stevie Wonder.

Το τραγούδι «I Just Might» κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου και αποτελεί τον προπομπό του νέου άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Bruno Mars μετά το 2016 και για το πρώτο σόλο υλικό του έπειτα από τη συνεργασία του με τον Anderson Paak στο πρότζεκτ «An Evening with Silk Sonic» το 2021.

Τα 10 τραγούδια του Bruno Mars που έφτασαν στην κορυφή του chart

  1. «I Just Might», 1 εβδομάδα
  2. «Die With a Smile» με τη Lady Gaga, 5 εβδομάδες, από 11 Ιανουαρίου 2025
  3. «Leave the Door Open» ως Silk Sonic με τον Bruno Mars και τον Anderson Paak, 2 εβδομάδες, από 17 Απριλίου 2021
  4. «That’s What I Like», 1 εβδομάδα, από 13 Μαΐου 2017
  5. «Uptown Funk!» με τον Mark Ronson, 14 εβδομάδες, από 17 Ιανουαρίου 2015
  6. «When I Was Your Man», 1 εβδομάδα, από 20 Απριλίου 2013
  7. «Locked Out of Heaven», 6 εβδομάδες, από 22 Δεκεμβρίου 2012
  8. «Grenade», 4 εβδομάδες, από 8 Ιανουαρίου 2011
  9. «Just the Way You Are», 4 εβδομάδες, από 2 Οκτωβρίου 2010
  10. «Nothin’ on You» με τον B.o.B, 2 εβδομάδες, από 1 Μαΐου 2010
Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική απήχηση του Bruno Mars στο παγκόσμιο κοινό και να ενισχύσει τις ήδη υψηλές προσδοκίες για το «The Romantic», ένα άλμπουμ που θεωρείται από τώρα μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων

Επίσης, ο Bruno Mars κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων, καθώς μέσα σε μία μόνο ημέρα διατέθηκαν 2.100.000 εισιτήρια για τη νέα του περιοδεία, λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ έπειτα από 4 χρόνια. Η ζήτηση υπήρξε πρωτοφανής και ανάγκασε τους διοργανωτές να προσθέσουν 32 επιπλέον εμφανίσεις στις αρχικές 39, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συναυλιών της περιοδείας The Romantic Tour στις 71. Η περιοδεία ξεκινά τον Απρίλιο και έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια.

