Πώς να κάνεις την ορχιδέα σου να ανθίζει ακόμη κι αν νομίζεις πως μαράθηκε

Οι ορχιδέες αποτελούν αναμφίβολα τα «κοσμήματα» των φυτών εσωτερικού χώρου. Αν και φημίζονται για την εξωτική τους ομορφιά, πολλοί θεωρούν τη φροντίδα τους δύσκολη υπόθεση. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Με τη σωστή φροντίδα, οι ορχιδέες όχι μόνο διατηρούν τα άνθη τους για μήνες, αλλά μπορούν να ανθίζουν ξανά και ξανά, μεταμορφώνοντας το σπίτι σου. Οι περισσότερες ορχιδέες ανθίζουν μία με δύο φορές τον χρόνο, ακολουθώντας μια απαραίτητη περίοδο ανάπαυσης. Μια τυπική ανθοφορία διαρκεί από 6 έως 10 εβδομάδες, αν και υπάρχουν είδη (όπως η δημοφιλής Phalaenopsis) που μπορούν να κρατήσουν τα άνθη τους έως και 5 μήνες. Συνήθως, ο νέος ανθοφόρος βλαστός κάνει την εμφάνισή του μετά το τέλος του καλοκαιριού, με τα άνθη να ανοίγουν διαδοχικά, προσφέροντας παρατεταμένη ομορφιά.

Η τέχνη του σωστού ποτίσματος

Το νερό είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση του φυτού. Το συνηθέστερο λάθος είναι το υπερβολικό πότισμα, το οποίο προκαλεί σήψη των ριζών.

Πότε ποτίζεις : Ελέγξτε το υπόστρωμα και τις ρίζες. Αν οι ρίζες έχουν γκρίζο χρώμα και ο φλοιός είναι στεγνός, το φυτό διψάει. Αν οι ρίζες είναι ζωηρές πράσινες, η ορχιδέα έχει ακόμη υγρασία.

: Ελέγξτε το υπόστρωμα και τις ρίζες. Αν οι ρίζες έχουν γκρίζο χρώμα και ο φλοιός είναι στεγνός, το φυτό διψάει. Αν οι ρίζες είναι ζωηρές πράσινες, η ορχιδέα έχει ακόμη υγρασία. Η μέθοδος : Η ιδανική τεχνική είναι η εμβάπτιση. Τοποθέτησε τη γλάστρα σε ένα δοχείο με νερό (μέχρι τη μέση του ύψους της) για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη να στραγγίξει πλήρως πριν την επιστρέψετε στο κασπώ της.

: Η ιδανική τεχνική είναι η εμβάπτιση. Τοποθέτησε τη γλάστρα σε ένα δοχείο με νερό (μέχρι τη μέση του ύψους της) για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη να στραγγίξει πλήρως πριν την επιστρέψετε στο κασπώ της.

Φως: Η κινητήριος δύναμη

Χωρίς επαρκές φως, η ορχιδέα δεν πρόκειται να ανθίσει ξανά. Το φυτό χρειάζεται άφθονο αλλά έμμεσο ηλιακό φως.

Ιδανικό σημείο: Κοντά σε ένα ανατολικό ή δυτικό παράθυρο με λεπτή κουρτίνα.

Κοντά σε ένα ανατολικό ή δυτικό παράθυρο με λεπτή κουρτίνα. Προσοχή: Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στον καυτό ήλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσει μόνιμα εγκαύματα στα φύλλα.

Λίπανση, Κλάδεμα και Υπόστρωμα

Για να δώσει νέα άνθη, η ορχιδέα χρειάζεται «καύσιμα».

Λίπανση: Χρησιμοποίησε ειδικό λίπασμα για ορχιδέες κατά την περίοδο ανάπτυξης και μείωσε τη συχνότητα όταν το φυτό ξεκουράζεται. Κλάδεμα: Να αφαιρείς πάντα τα ξερά φύλλα και τους μαραμένους βλαστούς για να διοχετεύει το φυτό την ενέργειά του στη νέα ανάπτυξη. Μεταφύτευση: Μη χρησιμοποιείς ποτέ κοινό χώμα. Οι ορχιδέες χρειάζονται ένα αεριζόμενο μείγμα (συνήθως 80% φλοιό πεύκου και 20% βρύα σφάγνου) που επιτρέπει στις ρίζες να «αναπνέουν».

Το μυστικό της θερμοκρασίας

Για να «πυροδοτηθεί» η δημιουργία ενός νέου ανθοφόρου βλαστού, το φυτό χρειάζεται μια μικρή περιβαλλοντική αλλαγή. Η εναλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι το «σύνθημα» που περιμένει η ορχιδέα. Ιδανικά επιδίωξε:

Ημέρα: 21°C – 27°C

Νύχτα: 15°C – 18°C

Αυτή η δροσιά της νύχτας για μερικές εβδομάδες είναι συχνά το κλειδί που ξεκλειδώνει τον επόμενο κύκλο ανθοφορίας.

Η ορχιδέα δεν είναι ένα αναλώσιμο φυτό, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ανταποδίδει τη φροντίδα με γενναιοδωρία. Με υπομονή, συνέπεια και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της, θα σας ανταμείβει κάθε χρόνο με τα πιο εντυπωσιακά χρώματα της φύσης μέσα στο σπίτι σας.

