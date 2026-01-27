Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.

Ο Chad Hugo κατέθεσε αγωγή εναντίον του Pharrell Williams, με τον οποίο αποτέλεσαν επί δεκαετίες το θρυλικό παραγωγικό δίδυμο των Neptunes, κατηγορώντας τον για παρακράτηση εσόδων που συνδέονται με το τελευταίο άλμπουμ των NERD, με τίτλο «No One Ever Really Dies» του 2017. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Chad Hugo, τα χρήματα που του οφείλονται από τη συγκεκριμένη κυκλοφορία ενδέχεται να φτάνουν έως και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Οι Neptunes καθόρισαν τον ήχο της ποπ μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπογράφοντας παραγωγές για καλλιτέχνες όπως η Kelis, η Britney Spears, η Beyoncé, οι Clipse και ο Justin Timberlake. Ως NERD, ο Chad Hugo και ο Pharrell Williams κυκλοφόρησαν συνολικά 5 άλμπουμ, με το «No One Ever Really Dies» να αποτελεί την τελευταία κοινή τους δουλειά.

Οι δικηγόροι του Chad Hugo υποστηρίζουν ότι ο Pharrell Williams έχει παρακρατήσει δικαιώματα, μερίδια από τα έσοδα περιοδειών και κέρδη από εμπορεύματα, ενώ αρνήθηκε επανειλημμένα να παραδώσει πλήρη οικονομικά στοιχεία που θα αποσαφήνιζαν τα πραγματικά έσοδα του Chad Hugo. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Chad Hugo εκτιμούν ότι τα έσοδα που του αναλογούν από το «No One Ever Really Dies» κυμαίνονται μεταξύ 750.000 και 1.000.000 δολαρίων.

Διάβασε επίσης: Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!

Εκπρόσωπος του Pharrell Williams δήλωσε στο περιοδικό Billboard ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας έλεγχος λογαριασμών. Αν ο λογιστικός έλεγχος δείξει ότι οφείλονται χρήματα, τότε το αρμόδιο μέρος θα τα καταβάλει. Ο Pharrell Williams έχει ενεργήσει σταθερά με καλή πίστη. Τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Chad Hugo και προσβλέπει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο που θα τιμά την κοινή τους ιστορία.

Πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή που καταθέτει ο Chad Hugo εναντίον του Pharrell Williams. Το 2024 είχε κατηγορήσει τον Pharrell Williams ότι προσπάθησε δολίως να ελέγξει το όνομα των Neptunes, υπόθεση που εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου εμπορικών σημάτων. Τότε, εκπρόσωποι του Pharrell Williams είχαν δηλώσει στο Billboard ότι ήταν «έκπληκτοι» από την κατάθεση της αγωγής και ότι είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα τον Chad Hugo για να μοιραστούν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του εμπορικού σήματος, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα περάσει σε τρίτο μέρος.

Η διαμάχη ανάμεσα στον Chad Hugo και τον Pharrell Williams ρίχνει βαριά σκιά σε μια από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες της σύγχρονης ποπ και χιπ χοπ μουσικής, με το αποτέλεσμα της αγωγής να αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και την ιστορική αποτίμηση της κοινής τους διαδρομής.

Διάβασε επίσης: Ο Pharrell Williams πήρε τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής

Δες κι αυτό…