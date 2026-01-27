Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 27.01.2026

Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.

Νομική σύγκρουση ανάμεσα στους Chad Hugo και Pharrell Williams, δημιουργούς των Neptunes για δικαιώματα και κέρδη έως 1 εκατομμύριο δολάρια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Chad Hugo κατέθεσε αγωγή εναντίον του Pharrell Williams, με τον οποίο αποτέλεσαν επί δεκαετίες το θρυλικό παραγωγικό δίδυμο των Neptunes, κατηγορώντας τον για παρακράτηση εσόδων που συνδέονται με το τελευταίο άλμπουμ των NERD, με τίτλο «No One Ever Really Dies» του 2017. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Chad Hugo, τα χρήματα που του οφείλονται από τη συγκεκριμένη κυκλοφορία ενδέχεται να φτάνουν έως και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Οι Neptunes καθόρισαν τον ήχο της ποπ μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπογράφοντας παραγωγές για καλλιτέχνες όπως η Kelis, η Britney Spears, η Beyoncé, οι Clipse και ο Justin Timberlake. Ως NERD, ο Chad Hugo και ο Pharrell Williams κυκλοφόρησαν συνολικά 5 άλμπουμ, με το «No One Ever Really Dies» να αποτελεί την τελευταία κοινή τους δουλειά.

Οι δικηγόροι του Chad Hugo υποστηρίζουν ότι ο Pharrell Williams έχει παρακρατήσει δικαιώματα, μερίδια από τα έσοδα περιοδειών και κέρδη από εμπορεύματα, ενώ αρνήθηκε επανειλημμένα να παραδώσει πλήρη οικονομικά στοιχεία που θα αποσαφήνιζαν τα πραγματικά έσοδα του Chad Hugo. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Chad Hugo εκτιμούν ότι τα έσοδα που του αναλογούν από το «No One Ever Really Dies» κυμαίνονται μεταξύ 750.000 και 1.000.000 δολαρίων.

Διάβασε επίσης: Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!

Εκπρόσωπος του Pharrell Williams δήλωσε στο περιοδικό Billboard ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας έλεγχος λογαριασμών. Αν ο λογιστικός έλεγχος δείξει ότι οφείλονται χρήματα, τότε το αρμόδιο μέρος θα τα καταβάλει. Ο Pharrell Williams έχει ενεργήσει σταθερά με καλή πίστη. Τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Chad Hugo και προσβλέπει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο που θα τιμά την κοινή τους ιστορία.

Πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή που καταθέτει ο Chad Hugo εναντίον του Pharrell Williams. Το 2024 είχε κατηγορήσει τον Pharrell Williams ότι προσπάθησε δολίως να ελέγξει το όνομα των Neptunes, υπόθεση που εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου εμπορικών σημάτων. Τότε, εκπρόσωποι του Pharrell Williams είχαν δηλώσει στο Billboard ότι ήταν «έκπληκτοι» από την κατάθεση της αγωγής και ότι είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα τον Chad Hugo για να μοιραστούν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του εμπορικού σήματος, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα περάσει σε τρίτο μέρος.

Η διαμάχη ανάμεσα στον Chad Hugo και τον Pharrell Williams ρίχνει βαριά σκιά σε μια από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες της σύγχρονης ποπ και χιπ χοπ μουσικής, με το αποτέλεσμα της αγωγής να αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και την ιστορική αποτίμηση της κοινής τους διαδρομής.

Διάβασε επίσης: Ο Pharrell Williams πήρε τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

album Chad Hugo Neptunes NERD Pharrell Williams αγωγή δικαστήριο ΜΗΝΥΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να κάνεις την ορχιδέα σου να ανθίζει ακόμη κι αν νομίζεις πως μαράθηκε

Πώς να κάνεις την ορχιδέα σου να ανθίζει ακόμη κι αν νομίζεις πως μαράθηκε

27.01.2026
Επόμενο
Πώς να εξαλείψεις τον στατικό ηλεκτρισμό από τα ρούχα

Πώς να εξαλείψεις τον στατικό ηλεκτρισμό από τα ρούχα

27.01.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

27.01.2026
Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία
Μουσικά Νέα

Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία

27.01.2026
Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»

27.01.2026
Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

27.01.2026
Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)
Μουσική

Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

27.01.2026
Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

27.01.2026
Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

26.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος