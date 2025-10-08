Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!

Ο Pharrell Williams θα πάρει το André Leon Talley Lifetime Achievement για τη συμβολή του στη μουσική, τη μόδα, τον κινηματογράφο και τη φιλανθρωπία

Ο Pharrell Williams θα τιμηθεί με το βραβείο André Leon Talley Lifetime Achievement για το 2025, το οποίο απονέμει το Savannah College of Art and Design (SCAD). Το βραβείο αποδίδεται σε πρόσωπα που έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στη μόδα και στον πολιτισμό. Ο Pharrell Williams υπηρετεί σήμερα ως καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής σειράς της Louis Vuitton. Ταυτόχρονα είναι ιδρυτής της εταιρείας Humanrace. Έχει βραβευτεί με δεκατρία Grammy. Επιπλέον, έχει προταθεί για Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και Emmy. Παράλληλα με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, δραστηριοποιείται και κοινωνικά μέσω της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Yellow.

Η πρόεδρος του SCAD και ιδρύτρια του ιδρύματος, Paula Wallace, δήλωσε ότι το βραβείο τιμά «την αισθητική διορατικότητα και το στιλιστικό όραμα του André Leon Talley». Η ίδια συμπλήρωσε ότι στον Pharrell Williams βρίσκει κανείς τα στοιχεία αυτά στη σύγχρονη εκδοχή τους. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ SCADshow στην Ατλάντα. Θα συμπίπτει με τα εγκαίνια της έκθεσης «André Leon Talley: Style Is Forever». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Paula Wallace και η Diane von Furstenberg. Αλλες προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί με το εν λόγω βραβείο είναι οι Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg και Marc Jacobs.

Ο Pharrell Williams δήλωσε ότι αισθάνεται «μεγάλη τιμή» για τη διάκριση. Πρόσθεσε ότι ο André Leon Talley δίδαξε πως η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και πως κινείται ανάμεσα στην τέχνη, στη μόδα και στον πολιτισμό ως δύναμη που ενώννει τους ανθρώπους.

Η απονομή του βραβείου στον Pharrell Williams επιβεβαιώνει τη θέση του ως μία από τις πιο σημαντικές δημιουργικές φωνές της εποχής μας. Ο συνδυασμός πρωτοποριακού στυλ, μουσικής επιρροής και κοινωνικής δέσμευσης τον καθιστά πρότυπο δημιουργικής συνέπειας και αισθητικής ουσίας.

