Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 28.01.2026

1 δισ. streams και σχεδόν τίποτα στην τσέπη: Τι πήγε στραβά με το «Total Eclipse»

Το «Total Eclipse of the Heart» ξεπέρασε το ορόσημο στο Spotify, όμως η Bonnie Tyler αποκαλύπτει ότι τα έσοδα από το streaming είναι ελάχιστα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και το εμβληματικό ξανθό μαλλί της, η Gaynor Hopkins έγινε παγκόσμιο φαινόμενο ως Bonnie Tyler χάρη στην επιτυχία της δεκαετίας του 1983 «Total Eclipse of the Heart». 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι κατέκτησε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο, ξεπερνώντας το 1 δισ. streams στο Spotify και εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο διαχρονικές μπαλάντες της ποπ μουσικής.

Παρά τη συμμετοχή της πλέον στο λεγόμενο billion club, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο The Weeknd και ο Eminem, η Bonnie Tyler δηλώνει ότι τα οικονομικά οφέλη από αυτή τη γιγαντιαία επιτυχία είναι σχεδόν ανύπαρκτα. «Είναι σχεδόν τίποτα, πραγματικά σχεδόν τίποτα», ανέφερε. Το «Total Eclipse of the Heart» είναι σήμερα το πιο streamed τραγούδι Ουαλής καλλιτέχνιδας στην πλατφόρμα. Παρ’ όλα αυτά, η Bonnie Tyler τονίζει ότι δεν κουράζεται ποτέ να το τραγουδά. «Δεν βαριέμαι ποτέ να το ερμηνεύω. Το αγαπώ, γιατί ο κόσμος ανυπομονεί να το τραγουδήσει μαζί μου», λέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πώς το Spotify έγινε το νέο dating app

Γεννημένη ως Gaynor Hopkins σε εργατική κατοικία στο Neath της Ουαλίας, η Bonnie Tyler μεγάλωσε με βαθιά αγάπη για τη μουσική. Ανακαλύφθηκε από τον ανιχνευτή ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ του Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single «Lost in France» το 1977. Ωστόσο, η ζωή της άλλαξε ριζικά 5 χρόνια αργότερα με την κυκλοφορία του «Total Eclipse of the Heart». Θυμάται ακόμη την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι από τον δημιουργό του Jim Steinman στη Νέα Υόρκη. «Το έπαιξε στο πιάνο και το τραγούδησε ολόκληρο. Σκέφτηκα ότι είναι απίστευτο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Jim Steinman το έδινε σε μένα», ανέφερε. Η ίδια μάλιστα πίστευε αρχικά ότι το τραγούδι δεν θα παιζόταν στο ραδιόφωνο λόγω της διάρκειάς του. «Η πρώτη εκδοχή ήταν 8 λεπτά και σκέφτηκα ότι κανείς δεν θα το έπαιζε», είπε.

Η τετράλεπτη ραδιοφωνική εκδοχή, ωστόσο, κατέκτησε τον κόσμο, μένοντας 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, το τραγούδι παραμένει διαρκώς παρόν σε διαφημίσεις, ταινίες και playlists, ενώ το επίσημο βιντεοκλίπ του έχει ξεπεράσει το 1,2 δισ. προβολές στο YouTube. Η Bonnie Tyler την ίδια εβδομάδα έλαβε και μια χρυσή πλακέτα για το «Together» του David Guetta, το οποίο χρησιμοποιεί sample από το «Total Eclipse of the Heart».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Bonnie Tyler, που έχει υπάρξει υποψήφια για Grammy και έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και με τραγούδια όπως το «Holding Out for a Hero», εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013. Το 2022 συμπεριλήφθηκε στην τελευταία λίστα γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ και το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE από τον Πρίγκιπα William για την προσφορά της στη μουσική. Στα 74 της χρόνια, η Bonnie Tyler δεν δείχνει καμία διάθεση να επιβραδύνει. Έχει ήδη προγραμματίσει περιοδεία για την άνοιξη και δηλώνει με ενθουσιασμό: «Ανυπομονώ για τις συναυλίες και ελπίζω ο κόσμος να έρθει και να περάσει υπέροχα».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Billion Club Bonnie Tyler spotify Total Eclipse of the Heart ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Adele ξεπέρασε τη Whitney Houston και τον θρυλικό Σωματοφύλακά της

Η Adele ξεπέρασε τη Whitney Houston και τον θρυλικό Σωματοφύλακά της

28.01.2026
Επόμενο
“Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων” – Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών στο Θέατρο της Ημέρας!

“Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων” – Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών στο Θέατρο της Ημέρας!

28.01.2026

Δες επίσης

Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας
Μουσικά Νέα

Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

28.01.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό

28.01.2026
Won’t You Be My Neighbor? – Άκου τη συνταρακτική ερμηνεία της Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Won’t You Be My Neighbor? – Άκου τη συνταρακτική ερμηνεία της Lady Gaga

28.01.2026
Η Taylor Swift δεν θα εμφανιστεί στα φετινά Grammy
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift δεν θα εμφανιστεί στα φετινά Grammy

28.01.2026
Eurovision 2026: Θρίαμβος για την Ελλάδα – Σκαρφάλωσε στην 3η θέση των στοιχημάτων
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Θρίαμβος για την Ελλάδα – Σκαρφάλωσε στην 3η θέση των στοιχημάτων

28.01.2026
Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας
Μουσικά Νέα

Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας

28.01.2026
James Cameron: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Billie Eilish
Μουσικά Νέα

James Cameron: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Billie Eilish

28.01.2026
Η Adele ξεπέρασε τη Whitney Houston και τον θρυλικό Σωματοφύλακά της
Μουσικά Νέα

Η Adele ξεπέρασε τη Whitney Houston και τον θρυλικό Σωματοφύλακά της

28.01.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος