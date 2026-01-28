1 δισ. streams και σχεδόν τίποτα στην τσέπη: Τι πήγε στραβά με το «Total Eclipse»

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και το εμβληματικό ξανθό μαλλί της, η Gaynor Hopkins έγινε παγκόσμιο φαινόμενο ως Bonnie Tyler χάρη στην επιτυχία της δεκαετίας του 1983 «Total Eclipse of the Heart». 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι κατέκτησε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο, ξεπερνώντας το 1 δισ. streams στο Spotify και εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο διαχρονικές μπαλάντες της ποπ μουσικής.

Παρά τη συμμετοχή της πλέον στο λεγόμενο billion club, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο The Weeknd και ο Eminem, η Bonnie Tyler δηλώνει ότι τα οικονομικά οφέλη από αυτή τη γιγαντιαία επιτυχία είναι σχεδόν ανύπαρκτα. «Είναι σχεδόν τίποτα, πραγματικά σχεδόν τίποτα», ανέφερε. Το «Total Eclipse of the Heart» είναι σήμερα το πιο streamed τραγούδι Ουαλής καλλιτέχνιδας στην πλατφόρμα. Παρ’ όλα αυτά, η Bonnie Tyler τονίζει ότι δεν κουράζεται ποτέ να το τραγουδά. «Δεν βαριέμαι ποτέ να το ερμηνεύω. Το αγαπώ, γιατί ο κόσμος ανυπομονεί να το τραγουδήσει μαζί μου», λέει.

Γεννημένη ως Gaynor Hopkins σε εργατική κατοικία στο Neath της Ουαλίας, η Bonnie Tyler μεγάλωσε με βαθιά αγάπη για τη μουσική. Ανακαλύφθηκε από τον ανιχνευτή ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ του Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single «Lost in France» το 1977. Ωστόσο, η ζωή της άλλαξε ριζικά 5 χρόνια αργότερα με την κυκλοφορία του «Total Eclipse of the Heart». Θυμάται ακόμη την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι από τον δημιουργό του Jim Steinman στη Νέα Υόρκη. «Το έπαιξε στο πιάνο και το τραγούδησε ολόκληρο. Σκέφτηκα ότι είναι απίστευτο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Jim Steinman το έδινε σε μένα», ανέφερε. Η ίδια μάλιστα πίστευε αρχικά ότι το τραγούδι δεν θα παιζόταν στο ραδιόφωνο λόγω της διάρκειάς του. «Η πρώτη εκδοχή ήταν 8 λεπτά και σκέφτηκα ότι κανείς δεν θα το έπαιζε», είπε.

Η τετράλεπτη ραδιοφωνική εκδοχή, ωστόσο, κατέκτησε τον κόσμο, μένοντας 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, το τραγούδι παραμένει διαρκώς παρόν σε διαφημίσεις, ταινίες και playlists, ενώ το επίσημο βιντεοκλίπ του έχει ξεπεράσει το 1,2 δισ. προβολές στο YouTube. Η Bonnie Tyler την ίδια εβδομάδα έλαβε και μια χρυσή πλακέτα για το «Together» του David Guetta, το οποίο χρησιμοποιεί sample από το «Total Eclipse of the Heart».

Η Bonnie Tyler, που έχει υπάρξει υποψήφια για Grammy και έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και με τραγούδια όπως το «Holding Out for a Hero», εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013. Το 2022 συμπεριλήφθηκε στην τελευταία λίστα γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ και το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE από τον Πρίγκιπα William για την προσφορά της στη μουσική. Στα 74 της χρόνια, η Bonnie Tyler δεν δείχνει καμία διάθεση να επιβραδύνει. Έχει ήδη προγραμματίσει περιοδεία για την άνοιξη και δηλώνει με ενθουσιασμό: «Ανυπομονώ για τις συναυλίες και ελπίζω ο κόσμος να έρθει και να περάσει υπέροχα».

