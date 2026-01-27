Θέατρο ΠΛΥΦΑ: “ΑΟΡΙΣΤΟΣ” της Ελευθερίας Παπουτσάκη

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Λουκία Ανάγνου Παίζουν: Θανάσης Ισιδώρου, Κωστής Μπούντας, Πατρίτσια Τόσκα, Λουκία Ανάγνου Έναρξη παραστάσεων απο την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00 για 12 μόνο παραστάσεις

Η παράσταση «Αόριστος» είναι βασισμένη στο βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη». Τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Λουκία Ανάγνου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Ισιδώρου, Κωστής Μπούντας, Πατρίτσια Τόσκα, Λουκία Ανάγνου.

Λίγα λόγια για το έργο και την παράσταση

Μια παράσταση βασισμένη στο βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη». Ψυχαναλυτική, λακανική, ραϊχική, γνωσιακή, συμπεριφορική, συστημική, γκεστάλτ.

2,5 αυτοτελείς ιστορίες για τον θαυμαστό κόσμο της ψυχοθεραπείας σε ένα μιούζικαλ δωματίου. Πώς οι θεραπευόμενοι βλέπουμε τους θεραπευτές μας, τι είναι αυτή η περίεργη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις πολυθρόνες και τι ιδιόμορφος χρόνος που είναι ο Αόριστος.

Συντελεστές

Κείμενο: Ελευθερία Παπουτσάκη

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Λουκία Ανάγνου

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τσώλης (tsolimon)

Επιμέλεια κίνησης: Κική Μπάκα

Σκηνικά: Ελένη Παλόγου

Κοστούμια: Αναστασία Κάππα

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Φωτογραφίες/Trailer: Αναστασία Γιαννάκη

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παίζουν: Θανάσης Ισιδώρου, Κωστής Μπούντας, Πατρίτσια Τόσκα, Λουκία Ανάγνου

*Το βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Νήσος.

Info:



Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα

Ημερομηνία: Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. Ώρα έναρξης: 21.00. Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. Διάρκεια: 80’

Πληροφορίες: Τηλ.: 6988854389

Τιμές εισιτηρίων: 16€ κανονικό, 12 μειωμένο (ΑΜΕΑ, ανέργων, ατέλειες)

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aoristos/