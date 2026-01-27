Έτσι θα καθαρίσεις το λίπος από τα συρτάρια της κουζίνας με μόνο 2 κινήσεις

Το επίμονο λίπος και η βρωμιά στα συρτάρια αντιμετωπίζονται με απλές κινήσεις και τεχνικές για αστραφτερή και φρέσκια κουζίνα

Οι λεκέδες στην κουζίνα συσσωρεύεται στα πιο απρόσμενα σημεία. Αν και οι κηλίδες σάλτσας πάνω στα ντουλάπια ή στον πάγκο είναι εύκολα ορατές, το επίμονο λίπος που καλύπτει τα συρτάρια και τις πόρτες των ντουλαπιών είναι πιο ύπουλο. Με τον καιρό, οι πιτσιλιές από το μαγείρεμα δημιουργούν ένα κολλώδες στρώμα που συγκρατεί σκόνη και βρωμιά, καθιστώντας ακόμη και τον πιο προσεκτικό καθαρισμό δύσκολο.

Η καλή είδηση είναι ότι μπορείς να απαλλαγείς από αυτό χωρίς να φθείρεις τα ξύλινα ή βαμμένα φινιρίσματα. Με τα σωστά βήματα, ο καθαρισμός γίνεται γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς άγχος, αφήνοντας τα συρτάρια σου καθαρά και αστραφτερά.

Διάβασε επίσης: Στεγνωτήριο: Τα 4+1 πράγματα που δεν πρέπει να ακουμπάς ποτέ πάνω του

Δοκίμασε πρώτα το καθαριστικό σου

Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό σε όλη την κουζίνα, δοκίμασε το καθαριστικό σε μια μικρή, κρυφή περιοχή του συρταριού. Έτσι θα σιγουρευτείς ότι δεν θα καταστραφεί το φινίρισμα ή το χρώμα.

Περιόρισε την υγρασία

Όταν καθαρίζεις τα συρτάρια, η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μια μικρή ποσότητα νερού είναι αρκετή για να αφαιρέσει τη βρωμιά χωρίς να παραμορφώσει το ξύλο ή να αφήσει κολλώδη υπολείμματα. Στέγνωσε καλά κάθε επιφάνεια μετά τον καθαρισμό.

Χρησιμοποίησε ήπια προϊόντα

Απέφυγε τα ισχυρά καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, χλώριο ή διαλύτες, όπως και σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες που μπορούν να καταστρέψουν το φινίρισμα. Προτίμησε μαλακά πανιά ή σφουγγάρια και ήπια υγρά σαπούνια που αφαιρούν το λίπος χωρίς να φθείρουν την επιφάνεια.

Άσειασε τα συρτάρια

Για βαθύ καθαρισμό, βγάλε όλα τα αντικείμενα από τα συρτάρια. Εκτός από το λίπος, θα αφαιρέσεις ψίχουλα και περιττά αντικείμενα. Ένα χαρτί στο κάτω μέρος των συρταριών θα διευκολύνει τον καθαρισμό στο μέλλον.

Πρόσθεσε τον καθαρισμό στο πρόγραμμα σου

Μπορείς να καθαρίζεις τα συρτάρια σου μία ή δύο φορές τον χρόνο, ανάλογα με το πόσο μαγειρεύεις και πόσο λίπος συγκεντρώνεται κοντά στη φλόγα ή στο τηγάνι. Οι περιοχές κοντά στη κουζίνα μπορεί να χρειάζονται πιο συχνό καθάρισμα.

Σαπούνι πιάτων για το λίπος

Το υγρό πιάτων είναι ιδανικό για λίπος. Λίγες σταγόνες σε ζεστό νερό αφαιρούν το επίμονο λίπος χωρίς να βλάψουν τα συρτάρια. Για πιο επίμονες κηλίδες, πρόσθεσε μια μικρή ποσότητα μαγειρικής σόδας και τρίψε απαλά με ένα μαλακό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε με υγρό πανί και στέγνωσε καλά.

Ξύδι για βαθύ καθαρισμό

Το λευκό ξύδι αφαιρεί αποτελεσματικά το λίπος. Μπορείς να το συνδυάσεις με σαπούνι ή μαγειρική σόδα για ισχυρότερο αποτέλεσμα. Εφάρμοσέ το σε πανί μικροϊνών ή σε παλιά οδοντόβουρτσα και τρίψε απαλά την επίμονη βρωμιά. Τέλος, σκουπίστε με ζεστό νερό και στέγνωσε καλά.

Κεντρική φωτογραφία: Pexels

Διάβασε επίσης: Δες τον λογαριασμό θέρμανσης να πέφτει κατακόρυφα με 8 απλά βήματα

Δες κι αυτό…