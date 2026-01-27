Δες τον λογαριασμό θέρμανσης να πέφτει κατακόρυφα με 8 απλά βήματα

Αν αναζητάς τρόπο να μειώσεις τον λογαριασμό της θέρμανσης, δεν είσαι μόνος/η, μιας και οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν ξανά αυτόν τον χειμώνα. Αν και δεν μπορείς να ελέγξεις τις τιμές του φυσικού αερίου, μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο που το σπίτι σου διατηρεί τη θερμότητα και πώς τη χρησιμοποιείς.

Για αυτό λοιπόν εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες συμβουλές ειδικών σε θέματα ενέργειας και οικιακής συντήρησης, από μεγάλες επενδύσεις μέχρι απλές αλλαγές, για να μειώσεις τον λογαριασμό σου.

Διάβασε επίσης: Από υγρό πιάτων μέχρι μαγειρική σόδα: Τι να βάλεις στο νερό όταν σφουγγαρίζεις για πεντακάθαρα πατώματα

1. Συντήρησε τις συσκευές θέρμανσης

Μερικές φορές, για να εξοικονομήσεις, πρέπει να ξοδέψεις. Ο Dan DiClerico, διευθυντής Home Improvement & Outdoor στο Good Housekeeping, προτείνει να καλέσεις έναν επαγγελματία για ετήσιο έλεγχο του λέβητα σου. Μια ακόμη πράσινη λύση είναι η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης. Η αρχική επένδυση είναι υψηλή, αλλά οι μακροχρόνιοι κάτοικοι απολαμβάνουν μεγάλα οφέλη, όπως φορολογικές εκπτώσεις. Μην περιμένεις μέχρι να χαλάσει όλο το σύστημα για να προγραμματίσεις αντικατάσταση.

2. Καθάρισε το σύστημα θέρμανσης

Αν μια ολική ανακαίνιση ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό σου, ένας πιο οικονομικός τρόπος είναι ο καθαρισμός του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των φίλτρων. Κάθε σύστημα HVAC είναι διαφορετικό, αλλά τα φίλτρα πρέπει να αλλάζουν περιοδικά για να λειτουργεί σωστά.Ο DiClerico επισημαίνει ότι η αντικατάσταση φίλτρων δεν εξοικονομεί πάντα μεγάλα ποσά, αλλά συνήθως ισοσκελίζεται και βελτιώνει τη συνολική απόδοση του συστήματος, ενώ παρατείνει τη ζωή του. Επίσης, η επισκευή τυχόν διαρροών στους αγωγούς μπορεί να σου γλιτώσει εκατοντάδες δολάρια ετησίως, καθώς έως και 30% της θερμότητας χάνεται από διαρροές.

3. Σφράγισε τις διαρροές αέρα

Σκέψου το σπίτι σου σαν φάκελο και βεβαιώσου ότι έχεις σφραγίσει όλες τις ρωγμές, λέει ο Jeff Starkey, αντιπρόεδρος της Atlas Butler. Έλεγξε γύρω από σωλήνες, πόρτες, παράθυρα και ηλεκτρικές ή καλωδιακές υποδοχές. Οι φθηνές λωρίδες σφράγισης και τα ειδικά καλύμματα υποδοχών μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα. Ο DiClerico προσθέτει ότι μπορείς να καλέσεις έναν επαγγελματία να σφραγίσει ρωγμές γύρω από πόρτες και παράθυρα ή να το κάνεις μόνος σου το Σαββατοκύριακο. Η καλή μόνωση είναι επίσης κρίσιμη. Αν το σπίτι σου χτίστηκε πριν το 1980, πιθανότατα χρειάζεται αναβάθμιση. Η EPA αναφέρει ότι η σφράγιση αυτών των διαρροών μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 15% στους λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης.

4. Κάλυψε τα παράθυρα

Περίπου 30% της θερμότητας χάνεται από τα παράθυρα. Αν τα παράθυρά σου είναι παλιά ή παραμορφωμένα, σκέψου την αντικατάστασή τους πριν από τον χειμώνα. Αν δεν είσαι έτοιμος για νέα παράθυρα, οι θερμοκουρτίνες είναι μια καλή λύση. Οι κουρτίνες δαπέδου με πολλαπλά στρώματα υφάσματος και μονωτικό αφρώδες υλικό μπλοκάρουν την ψυχρή είσοδο και διατηρούν τη θερμότητα μέσα. Αν θέλεις φυσικό φως, δοκίμασε φιλμ Low-E, που προσθέτει μια επιπλέον μονωτική στρώση.

5. Χαμήλωσε τον θερμοστάτη

Μια μικρή μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση. Η μείωση κατά 7-10 βαθμούς για έως 8 ώρες μπορεί να μειώσει έως και 10% τον ετήσιο λογαριασμό ενέργειας. Για ευκολία, επένδυσε σε προγραμματιζόμενο ή έξυπνο θερμοστάτη, που ρυθμίζει τη θερμοκρασία αυτόματα σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Αν είσαι ενοικιαστής, βεβαιώσου ότι έχεις την έγκριση του ιδιοκτήτη πριν κάνεις αλλαγές.

6. Χρησιμοποίησε το τζάκι ή υγραντήρα

Η χρήση ξυλόσομπας ή τζακιού θερμαίνει άμεσα τον χώρο, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος. Μην ξεχνάς να κλείνεις τη φλάντζα και το φραγμό όταν δεν το χρησιμοποιείς για να μην χάνεται η θερμότητα και να μην μπαίνουν επιβλαβή έντομα. Ένας υγραντήρας μπορεί επίσης να κάνει τον αέρα να φαίνεται πιο ζεστός, επιτρέποντάς σου να ρυθμίσεις τον θερμοστάτη πιο χαμηλά και να μειώσεις τον λογαριασμό.

7. Αξιοποίησε τον ήλιο και τον αερισμό

Άνοιξε τις κουρτίνες όταν υπάρχει ήλιος για να θερμανθεί το σπίτι φυσικά. Το βράδυ, τραβήξε τις για να κρατήσεις τη θερμότητα μέσα. Άλλαξε τη διάταξη επίπλων, ώστε να μην καλύπτουν καλοριφέρ ή αεραγωγούς, για καλύτερη κυκλοφορία θερμού αέρα.

8. Προσοχή στα ρούχα και στον φούρνο

Φόρεσε ζεστά ρούχα και μάλλινες κάλτσες για να χαμηλώσεις τον θερμοστάτη χωρίς να κρυώνεις. Χρησιμοποίησε τον φούρνο όταν μαγειρεύεις: η θερμότητα βοηθά να ζεσταθεί το σπίτι. Άφησε τον φούρνο ανοιχτό για λίγο μετά το μαγείρεμα για επιπλέον ζεστασιά, αν δεν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Ο έξυπνος τρόπος για να οργανώσεις τα καυσόξυλά σου στο μπαλκόνι

Δες κι αυτό…