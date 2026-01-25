Η Τραϊάνα Ανανία στο Mad Radio 106,2: «Μου είχε γίνει πρόταση να συμμετάσχω στον Εθνικό Τελικό της Eurovision»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Τραϊάνα Ανανία. Η ίδια μίλησε για τα καλλιτεχνικά projects που υλοποιεί αυτή την περίοδο, για όσα έρχονται αλλά και για όσα θα ήθελε να δει να πραγματοποιούνται στο μέλλον, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Eίναι ηθοποιός με πλούσιο και πολυσχιδές βιογραφικό, που ξεκίνησε από μικρή ηλικία και έχει αφήσει το σημάδι της σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές όπως «Το προξενιό της Ιουλίας» και «Χαιρέτα μου τον πλάτανο». Παρά τις επαγγελματικές της επιτυχίες και τη δημιουργικότητά της στη μουσική, συνεχίζει να εξερευνά νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις και να αναπτύσσει το έργο της.

Πρόσφατα, η Τραϊάνα Ανανία συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», μια ταινία που, όπως η ίδια σημειώνει, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ: «Είμαστε sold out και αυτό που μετράει είναι ότι η ταινία περνάει παντού το κοινωνικό μήνυμα. Να δούμε τέσσερις γυναίκες ενωμένες στην αναζήτηση δικαίωσης. Η δικαίωση είναι το πιο σημαντικό για ένα θύμα, χωρίς αυτήν, το τραύμα παραμένει για μια ζωή».

Αναφερόμενη στον ρόλο της, εξηγεί πως, παρότι φαινομενικά αποτελεί εμπόδιο για τις πρωταγωνίστριες, λειτουργεί τελικά ως αφετηρία για το ταξίδι τους προς τη δικαίωση: «Ο χαρακτήρας μου δεν βοηθάει απευθείας τα θύματα, είμαι και εγώ εχθρός της Ντόντος καθώς διεκδικώ τον άνδρα της. Παρ’ όλα αυτά, την ενεργοποιώ, της υπενθυμίζω το τραύμα της και την προτρέπω να το αντιμετωπίσει. Όλοι όσοι μας προκαλούν προβλήματα έχουν έναν σύνδεσμο με τον βασικό μας κακοποιό. Στην ψυχολογία αυτό λέγεται αντικατάσταση».

Περνώντας στην επικαιρότητα, η συζήτηση στράφηκε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκαν τα 28 τραγούδια που διεκδικούν μια θέση στη σκηνή της Βιέννης, ενώ το Mad.gr έχει ετοιμάσει ένα poll για να καταγράψει τον παλμό και τις προτιμήσεις του κοινού σχετικά με τον μουσικό διαγωνισμό. Η Τραϊάνα ως τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έκαναν και στην ίδια να στείλει τη δική της συμμετοχή για τον διαγωνισμό: «Θα πήγαινα Eurovision αλλά χωρίς να έχω όλο αυτό το στρες».

Όσο για το ποιο τραγούδι θα επέλεγε για τον διαγωνισμό, αποκάλυψε μια ιστορία εντελώς διαφορετική από τις συνηθισμένες: «Το καλοκαίρι, ενώ βρισκόμουν στις διακοπές μου στην Ερεσό σε ένα διαλογιστικό κέντρο, κατά τη διάρκεια ενός διαλογισμού ένιωσα έντονα ότι είδα το τραγούδι που θα έλεγα στη Eurovision. Την επόμενη μέρα ήρθε ένα request από την ομάδα του διαγωνισμού. Μπορεί να ήμουν έτοιμη για κάτι τέτοιο, αλλά δεν το πήρα αμέσως σοβαρά. Σίγουρα δεν θα πήγαινα μόνη μου, ήθελα να μεταφέρω ένα πιο συλλογικό μήνυμα».

Πρόσφατα, η Jennifer Lopez έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση στους haters της, επισημαίνοντας ότι τα social media μπορεί να είναι το πιο σκληρό μέρος αυτού του κόσμου. Το είπε μάλιστα πάνω στη σκηνή, φορώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αποκαλυπτικά looks της. Η Τραϊάνα, από τη μεριά της, δεν διστάζει ποτέ να μιλήσει ανοιχτά και να αντιμετωπίσει όσους διαφωνούν μαζί της: «Πραγματικά είναι το πιο σκληρό πράγμα στον κόσμο. Οι σταρ των παλιότερων χρόνων ήταν τυχεροί που δεν υπήρχαν τα social media να τους επηρεάζουν και μπορούσαν να απολαύσουν τη ζωή και την επιτυχία τους. Τώρα, όμως, δέχεσαι πυροβολισμούς κάτω από το τραπέζι. Φυσικά και το δέχομαι κι εγώ. Παλιά είχαμε τους μεγάλους πολέμους και τώρα είναι αυτό».

Το φαινόμενο Stranger Things επιστρέφει, φέρνοντας μαζί του και θρυλικούς καλλιτέχνες εκείνης της εποχής, όπως ο Prince με τα «Purple Rain» και «When Doves Cry», ενώ η Gen Z αγκαλιάζει ξανά αυτό το μουσικό είδος. «Ο Prince ήταν ένα φωτεινό πλάσμα που ήρθε για να βγάλει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι, με πολύ glitter και μια non-binary διάθεση», λέει. Όσο για το τραγούδι που θα ήθελε να ξανακούσει σήμερα, προσθέτει: «Το The Show Must Go On, γιατί υπενθυμίζει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίζει και να βρίσκει νέους τρόπους για να πολεμά το σκοτάδι».

Στη συζήτηση για τα ζώδια στο Mad.gr, η ίδια μοιράστηκε τον δικό της αστρολογικό χάρτη, αποκαλύπτοντας πως είναι Ζυγός με ωροσκόπο στον Λέοντα, Αφροδίτη στον Σκορπιό και Σελήνη στον Τοξότη, ενώ όλα τα υπόλοιπα σημεία είναι Αιγώκεροι: «Μου αρέσει η ιδέα ότι κάθε ζώδιο φέρνει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όπως οι πλανήτες λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα, έτσι και τα ζώδια συνυπάρχουν για να μας διδάξουν. Κάθε ζώδιο έχει δυνατά σημεία, και ανάλογα με την εξέλιξη της ψυχής μου, έρχεται ένα ζώδιο για να μου δείξει κάτι και να πάρω ένα μάθημα από τα χαρακτηριστικά του».

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 60 ανάλατα φυστίκια την ημέρα μπορούν να… «ανανεώσουν» τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας μνήμη, ροή αίματος και συγκέντρωση για καθημερινές αποφάσεις. Η Τραϊάνα, που ζει μια απαιτητική καθημερινότητα, παραδέχτηκε πως οι ξηροί καρποί δεν λείπουν ποτέ από τη διατροφή της: «Επειδή είμαι μισή Ρουμάνα, έχω ένα πιο ψιλόλυγνο σκαρί, αλλά έχω πάρει και από τη μαμά μου την αγάπη για τους ξηρούς καρπούς».

Πέρα από αυτό, μοιράστηκε και το προσωπικό της διατροφικό τρικ για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού: «Το πρωί που ξυπνάω, στύβω λεμόνι σε νερό και προσθέτω κουρκουμά, κανέλα και λίγο κόκκινο πιπέρι. Είναι σαν ένα μικρό, δυναμωτικό σιρόπι».

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, η συζήτηση γύρισε στο καυτό θέμα της απιστίας, με αφορμή μια έρευνα που έδειχνε πως νευρικά βήματα ή το κινητό σαν προέκταση του χεριού μπορεί να κρύβουν αναπάντητα μυστικά. Η Τραϊάνα σχολίασε με το δικό της αφοπλιστικό ύφος: «Είμαι τόσο τυχερή που όταν οι σύντροφοί μου απιστούν, κάτι που συμβαίνει συχνά, μου το δείχνουν μόνοι τους. Έχω στρίψει σε ένα στενό με το αυτοκίνητο και τον έχω δει να φιλιέται με άλλη, σαν να μου λέει το σύμπαν να πάω από εκεί».

