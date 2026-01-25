Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

Το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, ο Δήμος Αναστασιάδης μοιράζεται στιγμές από μια χρονιά που τον σημάδεψε στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά. Μιλά για τη γέννηση του δεύτερου γιου του και η επιτυχία του album «Τώρα μιλάω εγώ», που έγινε χρυσό, κάνοντας το 2025 ξεχωριστό. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, τους φίλους και την οικογένεια που αγαπάει, και περιγράφει τη ζωηρή φύση του παιδιού που πάντα ήθελε να κάνει μουσική.

Η μουσική ήταν πάντα η καρδιά του, χωρίς να τον απασχολεί η φήμη ή τα χρήματα. Από την πρώτη του επιτυχία μέχρι τα τραγούδια που γράφει σήμερα, η έμπνευση προέρχεται από τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών και την ίδια του την αλήθεια. Στο ραντεβού με τον Θέμη, απαντά ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας χιούμορ, αλήθειες και προσωπικές στιγμές.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την εμπειρία του στο μουσικό ριάλιτι «Dream Show», το οποίο, σε αντίθεση με τα σημερινά μουσικά παιχνίδια, είχε και την παράμετρο του εγκλεισμού. «Για εμένα ήταν υπέροχο μέχρι το σημείο που μπόρεσα να αντέξω. Όταν μπήκα στο παιχνίδι, κατάλαβα πόσο άπειρος ήμουν. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, που συμμετείχε, είχε εμπειρία στο τραγούδι και στη σκηνική παρουσία, ενώ για μένα ήταν όλα πρώτη φορά. Έτσι μου βγήκαν κάποιες άμυνες και δεν το πήρα πολύ σοβαρά. Ήμουν μόλις 19 χρονών τότε».

Στην ερώτηση αν θα ξαναπήγαινε σε ένα τέτοιο τηλεπαιχνίδι, απάντησε: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και πιστεύω ότι πάντα θα αντιμετωπίζουμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε έτοιμοι, κι αυτό είναι κομμάτι της ζωής. Ακόμα και για να γίνεις γονιός, κανείς δεν σε προετοιμάζει. Αν έπρεπε να συγκρίνω το ‘Dream Show’ με την πατρότητα, το ‘Dream Show’ θα μου φαινόταν παιχνίδι».

Ως καλλιτέχνης που ξεκίνησε από ριάλιτι μουσικής, μίλησε για το αν θα συνιστούσε σε έναν νέο τραγουδιστή να ακολουθήσει αυτήν την τακτική για να γίνει γνωστός και να ανοίξουν νέες ευκαιρίες: «Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος με ταλέντο και σκληρή δουλειά θα φανεί κάποια στιγμή, είτε νωρίς είτε αργότερα. Το αντίθετο ισχύει επίσης: αν κάτι δεν είναι καλό, θα φανεί. Κάποιες φορές μπερδεύουμε την επιτυχία με την εκτίμηση. Για μένα, η εκτίμηση είναι το ζητούμενο και δεν έρχεται αμέσως. Ένα νέο παιδί έχει πολύ χρόνο μπροστά του για να κάνει επιλογές και να αλλάξει πράγματα».

Ο Δήμος Αναστασιάδης, ο συνθέτης πίσω από το viral hit «Νοικιάστηκε» που ερμηνεύει με μεγάλη επιτυχία η Κατερίνα Λιόλιου, αποκάλυψε στον Θέμη Γεωργαντά πως η πορεία του τραγουδιού δεν ήταν εξαρχής προδιαγεγραμμένη: «Το τραγούδι αυτό δεν είχε γραφτεί για την Κατερίνα. Κάποια στιγμή ήρθε στο στούντιο για ένα άλλο τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσει. Της το είχα στείλει νωρίτερα, το είχε μελετήσει και ήθελε να το ερμηνεύσει. Μόλις το τραγούδησε, κατάλαβα ότι ήταν γραμμένο γι’ αυτή».

Πρόσφατα, μαζί με την Τζένη Θεωνά, καλωσόρισαν τον δεύτερο γιο τους, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Αρίωνας, έχει ήδη 6 χρόνια. Με αφορμή την πατρότητα, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για τον τρόπο που μοιράζονται με τη σύζυγό του τις ευθύνες και τον ρόλο τους ως γονείς: «Αν χρειαστεί να γίνω πολύ αυστηρός, θα πρέπει να είμαι εγώ, αλλά μόνο όταν ξεπερνιούνται κάποια όρια. Στην καθημερινότητα, την αναγκαία αυστηρότητα την διατηρεί η Τζένη, εγώ είμαι πιο πολύ στην πλευρά του παιχνιδιού».

Στο εξομολογητήριο, ο Δήμος Αναστασιάδης κλήθηκε να μιλήσει με ειλικρίνεια για την πιο τρελή πράξη που έκανε για έναν έρωτα. «Έχω ξεφτιλιστεί αρκετά για τον έρωτα», παραδέχτηκε. «Όταν ήμουν παιδί, πήγα κρυφά στην Κρήτη για να συναντήσω τον έρωτά μου. Κάτι πιο ρομαντικό έγινε αργότερα: ήμουν με μια κοπέλα που δούλευε σε μπαρ και, μετά από όσα είχαν γίνει μεταξύ μας, πήγα σπίτι, έγραψα ένα τραγούδι και το έπαιξα στο πιάνο του μπαρ. Απλώς συγκινήθηκε και συνέχισε το δρόμο της».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί σε μια γυναίκα, ο Δήμος Αναστασιάδης απάντησε ειλικρινά: «Το πρώτο που κοιτάω είναι το σώμα, την κορμοστασιά, το στιλ, το στήσιμο. Αλλά πέρα από αυτό, με τραβάει ο αέρας που εκπέμπει ο άνθρωπος. Ακόμα και το βλέμμα δεν είναι μόνο τα μάτια, είναι η σπιρτάδα που κρύβει και σου δείχνει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο».

Στο εξομολογητήριο, ο Δήμος Αναστασιάδης αποκάλυψε και τη μεγαλύτερη… κατινιά που έχει κάνει σε σχέση του: «Μια φορά, στο πλαίσιο του χαβαλέ, παρακολούθησα μια κοπέλα, αλλά τελικά ήταν φιάσκο, με κατάλαβε στο φανάρι, την ώρα που πήγαινα να στρίψω».

