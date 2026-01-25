Mad Bubble
A Roadmap to Happiness: Ο Jason Momoa και Alec Baldwin αναζητούν την ευτυχία

Jason Momoa
Οι Jason Momoa, Shailene Woodley, Elijah Wood και Alec Baldwin σε αναζήτηση ευτυχίας με τη σειρά «A Roadmap to Happiness» του Darin Olien 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αναζήτηση της ευτυχίας γίνεται ο κεντρικός άξονας μιας νέας διεθνούς ταξιδιωτικής και πολιτισμικής σειράς ντοκιμαντέρ, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Jason Momoa, η Shailene Woodley, ο Elijah Wood και ο Alec Baldwin.  Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται ο συγγραφέας, παραγωγός podcast και παρουσιαστής Darin Olien, γνωστός από τη σειρά «Down to Earth with Zac Efron». Ο Darin Olien ταξιδεύει σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη μαζί με διακεκριμένους ηθοποιούς, αναζητώντας ανθρώπους και κοινότητες που θεωρούνται από τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο. Στόχος της παραγωγής είναι να διερευνήσει τι σημαίνει ευτυχία μέσα από διαφορετικούς πολιτισμούς και φιλοσοφίες ζωής, παρουσιάζοντας εναλλακτικές διαδρομές προς την προσωπική ισορροπία και την εσωτερική πληρότητα.

Η σειρά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα πολυεπίπεδο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει το ταξίδι με την κοινωνική παρατήρηση και την προσωπική εμπειρία. Ο Darin Olien, γνωστός για την ενασχόλησή του με τη φυσική ευεξία και τη φυτική διατροφή, περιγράφει τη φιλοσοφία του πρότζεκτ ως καρπό πολυετών αναζητήσεων. «Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας λύσεις για πολλά από τα προβλήματα της εποχής μας και διαπίστωσα ότι η αναζήτηση και η εύρεση της ευτυχίας ήταν η μόνη απάντηση που πραγματικά χρειαζόμασταν», δηλώνει ο Darin Olien.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

Ο Jason Momoa, γνωστός από τον ρόλο του στον κινηματογραφικό κόσμο της «Aquaman», υπογραμμίζει τη βαθύτερη διάσταση της συμμετοχής του στη σειρά. «Οι άνθρωποι και ο πλανήτης βρίσκονται στον πυρήνα όλων όσων κάνω. Το να μοιράζομαι αυτό το ταξίδι με τον Darin Olien, έναν φίλο και μαχητή για τη Γη, το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό. Εξερευνούμε τι μας ενώνει και τι έχει σημασία», αναφέρει ο Jason Momoa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντίστοιχα, η Shailene Woodley, που έχει ξεχωρίσει με τη συμμετοχή της στη σειρά «Big Little Lies», μιλά για τη συναισθηματική επίδραση της εμπειρίας. «Ξέρω ότι θα αγγίξει πολλές ζωές και καρδιές, όπως ακριβώς συνέβη και με τη δική μου. Το γέλιο ήταν εκείνο που ανανέωσε την πίστη μου στην ανθρωπότητα», σημειώνει η Shailene Woodley. Με τον συνδυασμό διεθνών αστέρων, αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών και μιας ουσιαστικής αναζήτησης νοήματος, το «A Roadmap to Happiness» φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής ταξιδιωτικής εκπομπής και να εξελιχθεί σε έναν στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ευτυχία, την πολιτισμική ποικιλομορφία και τη δυνατότητα προσωπικής μεταμόρφωσης μέσα από την επαφή με τον κόσμο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

